Потяг Київ — Краматорськ. Ілюстративне фото: Facebook/MinInfra.UA

Знеструмлення у Києві після російських ударів 10 жовтня 2025 року вплинуло на графік руху двох поїздів. Серед них — потяг №712 з Києва до Краматорська. Через знеструмлення лівого берега столиці він відправився з Дарниці на годину пізніше.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

Там зазначили, що ранкові прибуття відбуваються з мінімальним відхиленням від графіка. Імовірно, затримка потяга буде недовгою.

Нагадаємо, 7 жовтня поїзд із Лозової до Слов’янська затримувався на годину. Тоді від графіка відхилися, аби пропустити пріоритетні потяги.