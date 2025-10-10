Підтримайте Вільне Радіо
Знеструмлення у Києві після російських ударів 10 жовтня 2025 року вплинуло на графік руху двох поїздів. Серед них — потяг №712 з Києва до Краматорська. Через знеструмлення лівого берега столиці він відправився з Дарниці на годину пізніше.
Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
Там зазначили, що ранкові прибуття відбуваються з мінімальним відхиленням від графіка. Імовірно, затримка потяга буде недовгою.
Нагадаємо, 7 жовтня поїзд із Лозової до Слов’янська затримувався на годину. Тоді від графіка відхилися, аби пропустити пріоритетні потяги.