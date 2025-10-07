Поїзди. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Поїзд маршруту №6803 Лозова – Словʼянськ курсує із початкової станції із затримкою у півтори години, попередили в Укрзалізниці. Причиною затримки руху є пропуск пріоритетних поїздів.

Про це повідомили у пресслужбі приміських поїздів Укрзалізниці.

Перевізник перепросив за затримку рейсу та пообіцяв продовжити рух за запланованим маршрутом.

Таким чином, до своєї фінальної станції у Слов’янську він може прибути близько о 17:40 (стандартний час прибуття — 16:09).

