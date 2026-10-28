Через майже 4 роки Волноваська ВА відкрила розпорядження, Хлібодарівська — досі вважає це небезпечним | Вільне Радіо

Розпорядження на сайті Волноваської ВА, скриншот

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Розпорядження начальника Волноваської ВА Івана Лубінця тепер доступні на сайті адміністрації. Раніше ці документи були захищені паролем, а таку необхідність журналістам Вільного Радіо у Волновасі пояснювали заходами безпеки через технічно вразливий сайт.

Так само обґрунтовували приховування розпоряджень і у Хлібодарівській ВА — там документи досі не оприлюднюють.

Через майже 4 роки Волноваська ВА відкрила доступ до розпоряджень керівника після звернень Вільного Радіо

Волноваська міська військова адміністрація тримала під паролем розпорядження керівника майже чотири роки. Документи захистили паролем, попри те, що за законом вони мали б бути у відкритому доступі.

У відповідь на запит Вільного Радіо у ВА пояснили, що відсутність на офіційному вебсайті Волноваської міської військової адміністрації розпоряджень начальника після 2024 року та обмеження доступу до розділу зумовлені технічним станом вебресурсу.

“Чинний вебсайт створений понад 10 років тому та технологічно застарів. За результатами перевірки стану його захищеності були виявлені вразливості, які потребують усунення та не дають можливості забезпечити належний рівень безпечного функціонування окремих розділів вебресурсу”, — йшлося у відповіді.

Відповідь ВА/скриншот

2 жовтня 2026 року у Волноваській ВА сказали, що готують новий сайт спільно з ОДА. На ньому усю необхідну інформацію пообіцяли публікувати. Терміни підготовки оновленого ресурсу та джерела фінансування робіт не уточнили.

“Наразі Волноваською міською військовою адміністрацією у взаємодії з Донецькою обласною державною адміністрацією здійснюється робота зі створення нового офіційного вебресурсу, який відповідатиме сучасним вимогам до функціональності, візуального оформлення та інформаційної безпеки.

Після введення нового вебсайту в експлуатацію на ньому буде забезпечено розміщення та систематизацію необхідної публічної інформації, у тому числі розпоряджень начальника Волноваської міської військової адміністрації, з урахуванням установлених законодавством обмежень щодо оприлюднення інформації”, — повідомили у ВА.

На доступ до публічної інформації журналісти Вільного Радіо вказували окремо у моніторингах прозорості громад у 2025 та 2026 роках.

Крім того, унікальні випадки встановлення паролю на розпорядження згадували на дискусії на Донбас медіа форумі 2026 року, де була присутня представниця Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Зазначимо, омбудсмен Дмитро Лубінець та керівник Волноваської ВА Іван Лубінець — брати.

Станом на 28 жовтня доступ до розпоряджень начальника Волноваської ВА відкрили після звернення журналістів Вільного Радіо до адміністрації та до Офісу Уповноваженого.

Візуально сайт адміністрації не змінився.

Хлібодарівська ВА далі приховує розпорядження керівника через застарілий сайт: коли відкриють документи

Таку ж саму причину не публікувати розпорядження, майже слово в слово, назвали і в сусідній Хлібодарівській ВА:

“За результатами перевірки стану захищеності сайту були виявлені вразливості, які потребують усунення та не дають можливості забезпечити належний рівень безпечного функціонування. Наразі фахівцями Хлібодарівської сільської військовою адміністрацією опрацьовується питання зі створення нового офіційного вебресурсу, який відповідатиме сучасним вимогам до функціональності та інформаційної безпеки”.

Відповідь ВА/скриншот

Для довідки: Зазначимо, сільський голова Хлібодарівки — Валерій Лубінець. Начальник Волноваської ВА Іван Лубінець та Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець — його сини.

Тут також уточнили, що роботу окремих розділів офіційного вебсайту тимчасово призупинили “з метою запобігання несанкціонованому доступу ворога, мінімізації ризиків кібератак та унеможливлення використання офіційних каналів зв’язку громади для поширення дезінформації”. А публікувати розпорядження начальника ВА Михайла Бурнадзе та сільського голови Валерія Лубінця обіцяють після деокупації громади.

Хлібодарівська ВА не публікує розпорядження/скриншот

Нагадаємо, в Донецькій області взагалі не публікували розпорядження на офіційних сайтах 20 з 45 громад. Про це журналісти Вільного Радіо писали в аналізі відкритості громад. Тепер таких стало 19.