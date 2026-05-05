Ліквідація наслідків нічної атаки України, 4-5 травня 2026 року. Фото: ДСНС

У ніч із 4 по 5 травня Росія завдала по Україні масованого удару дронами й балістичними ракетами. Основною ціллю, за даними президента, була енергетика: під вогнем опинилися об’єкти газовидобувної інфраструктури на Полтавщині та Харківщині, у цих регіонах фіксують загибель людей. Загарбники застосували тактику подвійного удару та атакували рятувальників вночі — серед них загинули двоє, поранень зазнали ще 23.

Наслідки удару по Полтавщині

Найбільше жертв серед цивільних було на Полтавщині, вночі регіон атакували ракетами та ударними БпЛА. Там фіксують влучання по газовидобувному об’єкту, повідомляє “Нафтогаз”. За оцінками на 8:01, які опублікував начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, загинули четверо людей, поранена ще 31.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко уточнив, що двоє серед загиблих були рятувальниками, поранені ще 23 вогнеборців. Для удару по них російські військові застосовували тактику подвійної атаки: після першого влучання по об’єкту загарбники дочекались, коли прибудуть рятувальники, аби завдати повторного удару по них.

“Це Герой України Віктор Кузьменко, який більш ніж 50 разів ліквідовував наслідки обстрілів, і Дмитро Скриль, який на службі в ДСНС був понад 20 років. Мої щирі співчуття рідним і близьким”, — розповів про загиблих рятувальників Володимир Зеленський.

Наслідки атак в інших регіонах

Президент також заявив, що внаслідок російських атак по Харківщині одна людина загинула, поранені ще четверо. У “Нафтогазі” зазначили, що там, як і на Полтавщині, уражені газовидобувні об’єкти.

“На Дніпровщині атакували критичну інфраструктуру. Троє людей поранено в області. У Павлограді пошкодили ЛЕП, через що тисячі сімей залишилися без світла. Були удари й по Запоріжжю та Київщині, де поранило трьох людей. Загалом головними цілями Росії цієї ночі були обʼєкти нашої енергетичної інфраструктури”, — уточнив Володимир Зеленський.

Українські військові збили або нейтралізували балістичну ракету й 149 дронів

Повітряні Сили повідомляють, що за ніч (від 18:00 4 травня) російські військові били по Україні 11 балістичними ракетами “Іскандер-М” та 164 ударними дронами, серед яких були Shahed, “Гербера”, “Італмас” і дрони-імітатори “Пародія”.

Сили ППО збили (або нейтралізували) одну балістичну ракету та 149 безпілотників. Вісім ракет і 14 дронів влучили в цілі на 14 локаціях, ще на десяти локаціях зафіксували падіння уламків. Доля ще двох ракет поки невідома.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розпочинає припинення вогню з опівночі 5–6 травня та діятиме дзеркально, відповідаючи на російські атаки. Це оголошення стало відповіддю на російське перемир’я, яке країна-агресорка оголосила на період 8-9 травня також в односторонньому порядку.