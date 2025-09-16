Костянтинівка на мапі DeepState станом на 16 вересня

Російські загарбники продовжують бити по Костянтинівці з різних видів зброї. У ніч на 16 вересня армійці країни-агресорки запустили по місту 250-кілограмову авіабомбу — обійшлося без жертв серед цивільних. Втім, через 20 хвилин росіяни вдарили по Костянтинівці зі ствольної артилерії, через що поранень зазнали двоє місцевих.

Оновлено о 15:00: кількість поранених у Костянтинівці зросла до чотирьох. Від ранку росіяни вдарили по місту з пілотованої авіації — у власному помешканні поранень зазнала цивільна жінка. Лікарі борються за її життя та оцінюють стан як тяжкий. Також у Костянтинівці зафіксували ще один обстріл зі ствольної артилерії — поранень зазнав чоловік, він самостійно звернувся до медзакладу за допомогою. Загалом за добу 16 вересня кількість поранених через російські атаки в Костянтинівці вже досягла чотирьох.

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

За даними начальника міської ВА, обстріл зі ствольної артилерії в місті відбувся о 00:30. Через влучання також зазнав руйнувань фасад ще одного багатоквартирного будинку.