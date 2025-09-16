Підтримайте Вільне Радіо
Російські загарбники продовжують бити по Костянтинівці з різних видів зброї. У ніч на 16 вересня армійці країни-агресорки запустили по місту 250-кілограмову авіабомбу — обійшлося без жертв серед цивільних. Втім, через 20 хвилин росіяни вдарили по Костянтинівці зі ствольної артилерії, через що поранень зазнали двоє місцевих.
Оновлено о 15:00: кількість поранених у Костянтинівці зросла до чотирьох. Від ранку росіяни вдарили по місту з пілотованої авіації — у власному помешканні поранень зазнала цивільна жінка. Лікарі борються за її життя та оцінюють стан як тяжкий. Також у Костянтинівці зафіксували ще один обстріл зі ствольної артилерії — поранень зазнав чоловік, він самостійно звернувся до медзакладу за допомогою. Загалом за добу 16 вересня кількість поранених через російські атаки в Костянтинівці вже досягла чотирьох.
Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
За даними начальника міської ВА, обстріл зі ствольної артилерії в місті відбувся о 00:30. Через влучання також зазнав руйнувань фасад ще одного багатоквартирного будинку.
“Протягом доби під постійними щільними ворожими обстрілами та дроновими атаками також перебували села Біла Гора, Диліївка, Олександро Шультине, Неліпівка, Іванопілля, Предтечине, Ступочки, Новодмитрівка, Стінки, Молочарка, Іжевка, Віролюбівка, Білокузьминівка, Червоне, Миколаївка, Майське, Маркове, Новомаркове, Попасне, Подільське, Безім’яне, Клинове, Федорівка. Щодня руйнувань зазнає критична та житлова інфраструктура сіл громади. Провести огляд місць події та зафіксувати руйнування не надається можливим через їх наближеність до ЛБЗ. Інформації щодо постраждалих не надходило”, — додав начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
У Костянтинівській громаді триває евакуація населення, зазначив посадовець. За допомогою у виїзді можна звернутися за номерами:
Нагадаємо, протягом понеділка, 15 вересня, росіяни завдали по території Донецької області 2043 удари, пишуть у поліції. Під вогнем опинилися 14 населених пунктів регіону, де знову не обійшлося без жертв серед цивільних. У Костянтинівці загинула цивільна людина. Загальна кількість поранених у регіоні досягла 14, найбільше — у Дружківці.