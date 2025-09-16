Наслідки російських атак у Донецькій області 15 вересня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Протягом понеділка, 15 вересня, росіяни завдали по території Донецької області 2043 удари, пишуть у поліції. Під вогнем опинилися 14 населених пунктів регіону, де знову не обійшлося без жертв серед цивільних. У Костянтинівці загинула цивільна людина. Загальна кількість поранених у регіоні досягла 14, найбільше — у Дружківці.

Росіяни били по Донеччині дронами, артилерією та авіабомбами

Міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Сіверськ і Слов’янськ, селища Олексієво-Дружківка, Святогорівка, села Іванівка, Іллінівка, Комишуваха, Привілля та Різниківка були під вогнем на Донеччині 15 вересня, повідомляє поліція.

По Костянтинівці росіяни били 12 разів, з них шість — авіабомбами. У місті загинула цивільна людина, поранені ще двоє. Постраждали сім багатоквартирних та 15 приватних будинків, три адмінбудівлі, аптека, шість гаражів та три автівки.

У Дружківці, по якій били 11 дронами “Герань-3”, “Гербера” та FPV поранень зазнали дев’ятеро людей. Постраждали два багатоквартирні будинки, магазин, гараж, сім авто, автобус та трактор.

В Олексієво-Дружківці внаслідок влучання безпілотників поранені двоє людей, пошкоджені два приватні будинки, магазин, поштомат та цивільний автомобіль. Ще одна людина була поранена в Різниківці Сіверської громади, по селу били з артилерії.

У інших населених пунктах через влучання російських боєприпасів зазнали руйнувань цивільні об’єкти:

у Краматорську фіксували влучання FPV-дронів та БпЛА “Молнія-2”, у місті постраждала приватна оселя;

у Слов’янську через удар двох дронів “Герань-2” пошкоджена нежитлова споруда;

на Лиман росіяни спрямували п’ять FPV-дронів, вони пошкодили приватний будинок, гараж, цивільне авто та автобус;

в Іллінівці постраждала одна оселя;

у Добропіллі російський дрон пошкодив багатоквартирний будинок;

у Святогорівці через влучання двох дронів руйнувань зазнали приватний будинок та магазин.

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін зазначив, що під вогнем також були Святогорівка та Різниківка.

На Сіверському напрямку впала кількість атак

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку 15 вересня російські сили атакували 17 разів. Вони намагалися просунутися до Середнього, Ставків, а також поблизу Греківки, Дерилового, Шандриголового, Колодязів і Торського;

15 вересня російські сили атакували 17 разів. Вони намагалися просунутися до Середнього, Ставків, а також поблизу Греківки, Дерилового, Шандриголового, Колодязів і Торського; на Сіверському напрямку українські оборонці відбили 17 атак (14 вересня на напрямку фіксували 25 боїв). Окупанти намагалися просунутися біля Серебрянки та Григорівки, а також у бік Ямполя й Дронівки;

українські оборонці відбили 17 атак (14 вересня на напрямку фіксували 25 боїв). Окупанти намагалися просунутися біля Серебрянки та Григорівки, а також у бік Ямполя й Дронівки; на Краматорському напрямку фіксували п’ять боєзіткнень. Вони відбулися в районах Оріхово-Василівки та у напрямку Миколаївки, Ступочок і Білої Гори;

фіксували п’ять боєзіткнень. Вони відбулися в районах Оріхово-Василівки та у напрямку Миколаївки, Ступочок і Білої Гори; на Торецькому напрямку загарбники здійснили 16 атак. Вони діяли поблизу Щербинівки, Катеринівки, а також намагалися просунутися в напрямку Іванопілля, Плещіївки, Русиного Яру й Полтавки;

загарбники здійснили 16 атак. Вони діяли поблизу Щербинівки, Катеринівки, а також намагалися просунутися в напрямку Іванопілля, Плещіївки, Русиного Яру й Полтавки; на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 54 штурмові та наступальні дії армійців країни-агресорки. Бої точилися у районах Володимирівки, Заповідного, Новоекономічного, Шевченка, Котлиного, Удачного, Дачного, а також у бік Золотого Колодязя, Вільного, Червоного Лиману, Мирнограда, Родинського, Променя, Звірового, Молодецького, Новопідгородного й Новопавлівки;

ЗСУ зупинили 54 штурмові та наступальні дії армійців країни-агресорки. Бої точилися у районах Володимирівки, Заповідного, Новоекономічного, Шевченка, Котлиного, Удачного, Дачного, а також у бік Золотого Колодязя, Вільного, Червоного Лиману, Мирнограда, Родинського, Променя, Звірового, Молодецького, Новопідгородного й Новопавлівки; на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки. Російські військові намагалися просунутися поблизу Ялти, Шевченка, Комишувахи, Вороного, Тернового, Новоіванівки та у напрямку Філії, Іванівки, Іскри, Січневого, Ольгівського й Полтавки.

Нагадаємо, 11-й армійський корпус підтвердив заяву DeepState про спробу росіян пройти до Ямполя у цивільному одязі. Військові стверджують, що загарбники намагалися інфільтруватися до населеного пункту та вести диверсійну роботу проти Сил оборони України, маскуючись під цивільних жителів. Станом на ніч на 16 вересня, додали військові, загарбників вдалося виявити, заблокувати та знешкодити.