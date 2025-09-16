У ЗСУ підтвердили спроби росіян пройти у Ямпіль в цивільному одязі та розповіли, що з ними сталося

Ймовірно, росіяни, які перевдягнулися в цивільних. Фото: DeepState

11-й армійський корпус підтвердив заяву DeepState про спробу росіян пройти до Ямполя у цивільному одязі. Військові стверджують, що загарбники намагалися інфільтруватися до населеного пункту та вести диверсійну роботу проти Сил оборони України, маскуючись під цивільних жителів. Станом на ніч на 16 вересня, додали військові, загарбників вдалося виявити, заблокувати та знешкодити.

Про це повідомили у пресслужбі 11-го армійського корпусу у ніч на 16 вересня.

“Підрозділи 11-го армійського корпусу провели комплекс антитерористичних заходів, у результаті яких противник був виявлений, заблокований та знешкоджений. На даний час н.п. Ямпіль і прилеглі території перебувають під повним контролем Сил Оборони. Противнику не вдалося досягти жодних тактичних результатів, усі його спроби щодо проведення розвідувально-диверсійних заходів у населеному пункті були зірвані”, — стверджують у 11-му армійському корпусі.

Там додали, що окремі групи росіян переховувалися у приватних будинках, підвалах та інших спорудах, фактично використовуючи місцевих цивільних як “живий щит”. Українські військові зазначають — цей випадок є “грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права”.

У Силах оборони України уточнили, що станом на вересень 2025-го російські військові намагаються відшукувати шляхи просочування малими групами, використовуючи природні умови та наявність цивільної забудови. Водночас у ЗСУ продовжують моніторинг ситуації та посилюють заходи з протидії таким діям.

Нагадаємо, раніше військових про дії росіян у Ямполі повідомив проєкт DeepState. Аналітики зазначили, що випадки інфільтрації загарбників у районі цього населеного пункту фіксують не вперше, тому надалі там можуть початися бої, адже Ямпіль є “критичним” для всіх позицій, які знаходяться східніше нього.