У Ямполі на Лиманському напрямку помітили російських військових, які перевдягнулися в цивільних, — DeepState

Ймовірно, росіяни, які перевдягнулися в цивільних. Фото: DeepState

Аналітики показали, ймовірно, російських військових, які проникли у Ямпіль на Лиманському напрямку в цивільному одязі. Сили оборони шукають окупантів, аби знешкодити.

Про це пишуть аналітики проєкту DeepState.

Вони опублікували кадри, на яких можна помітити, ймовірно, російських військових, які замаскувалися в цивільному одязі. В одного з них — зброя у руках.

“Чергове порушення норм міжнародного права з боку російських військових, які, як видно на кадрах, в цивільному одязі ведуть вогонь з автомата”, — стверджують фахівці.

Зі слів аналітиків, росіянам вдалося “забігти” в Ямпіль, однак Сили оборони одразу почали їх знешкоджувати. Окупанти ховаються в будинках, підвалах, погребах тощо.

“Варто зазначити, що у роботі по противнику дуже заважають цивільні, які не евакуювалися з населеного пункту. Росіяни, користуючись цим ховаються в самих будинках”, — пишуть у DeepState.

Там уточнили, що військові неодноразово фіксували загарбників в районі Ямполя на Лиманському відтинку — росіяни знайшли місце, через яке можуть потрапити до селища.

“Варто очікувати збільшення активності в напрямку населеного пункту, який вони (російські війська, — ред.) націлені захопити, знаючи його важливість і критичність для всіх позицій, які знаходяться східніше від нього. Наразі в селищі тривають активні бойові дії”, — кажуть аналітики.

За даними Генштабу, упродовж минулої доби Лиманському відтинку фіксували 19 атак. Окупанти намагалися просунутися вперед у напрямку Ставків та поблизу Шандриголового, Дерилового, Колодязів, Дробишевого й Торського.

Нагадаємо, Лиманський напрямок залишається одним із пріоритетних для військових РФ. Там окупанти намагаються з тилу дістатися до українських мінометників і операторів дронів, які найбільше заважають їм просуватися.