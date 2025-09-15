Приєднатись до спільноти
RU
Приєднатись до спільноти

Двоє загиблих та 25 поранених: росіяни 14 вересня продовжували обстрілювати Донеччину, як минула доба в регіоні (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
Читати російською
Руйнування житлових будинків у Костянтинівці після ударів дронами та артилерією
Наслідки російських атак у Донецькій області 14 вересня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

За неділю, 14 вересня, російські загарбники завдали по Донецькій області 2704 ударів різними видами зброї. Війська країни-агресорки били по лінії фронту та житлових кварталах регіону, пишуть у поліції. Через ці атаки загинули двоє цивільних мешканців, поранені ще 25.

У Костянтинівці та Мирнограді є загиблі

Згідно зі зведенням від поліції, 14 вересня під вогнем перебували 15 населених пунктів регіону: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, Мирноград і Слов’янськ, селища Донецьке, Олександрівка та Ямпіль, села Андріївка, Василівка, Очеретине та Шостаківка.

По регіону росіяни били з артилерії, дронами та авіабомбами.

По Костянтинівці загарбники завдали 12 ударів FPV-дронами, з РСЗВ “Смерч” та ствольної артилерії — там загинула одна цивільна людина, поранені ще дев’ятеро. Постраждали шість багатоквартирних та вісім приватних будинків, лікарня, пенсійний фонд та господарська споруда.

Через удар FPV-дроном по Мирнограду в місті загинула одна людина.

Ще дев’ятеро людей зазнали поранень через російський удар по Краматорську. Вдень по місту били дронами — постраждали АЗС, 11 гаражів та цивільна автівка. Вже вночі по Краматорську скинули три 250-кілограмові авіабомби, є руйнування житлових будинків. У Донецькоблгазі попередили, що частина міста залишилася без газу через атаку.

На Лиман росіяни скерували п’ять дронів, у місті поранені четверо цивільних, постраждало цивільне авто. Одна людина зазнала поранень через удар дроном “Герань-3” (Італмас) по Дружківці. В місті фіксують пошкодження  двох багатоквартирних будинків та трьох авто. У Андріївці Краматорського району російський дрон влучив по цивільному авто, там поранені двоє людей.

У інших населених пунктах регіону фіксують руйнування цивільної інфраструктури через обстріли:

  • по Слов’янську росіяни били п’ятьма дронами різного типу, там пошкоджені п’ять багатоквартирних та два приватні будинки, а також нежитлове приміщення;
  • у Донецькому, що в Миколаївській громаді, постраждав багатоквартирний будинок, а також СТО;
  • у Ямполі руйнувань зазнав приватний будинок;
  • в Олександрівці два безпілотники типу “Герань-2” пошкодили три багатоквартирні будинки, заклад освіти й шість цивільних авто;
  • п’ять дронів “Герань-2” влучили по Очеретиному Олександрівської громади. Постраждали три багатоквартирні будинки, два магазини, адміністративна будівля та нежитлове приміщення;
  • у Шостаківці Новодонецької громади внаслідок дронової атаки постраждали два приватні будинки й чотири автомобілі. У Василівці зафіксовані пошкодження двох цивільних авто;
  • у Добропіллі армійці країни-агресорки влучили по приватному будинку, він зазнав руйнувань.

Руйнувань зазнали 74 цивільних об’єктів, з них 35 — житлові будинки, повідомили у поліції.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін зауважив, що під вогнем від ранку 14 вересня по ранок 15 вересня були також Сіверськ та Покровськ.

Наслідки російських атак у Донецькій області за 14 вересня 2025 року. Фото: Вільне Радіо
Наслідки авіаудару трьома 250-кілограмовими авіабомбами по Краматорську
Наслідки російських атак у Донецькій області 14 вересня 2025 року. Фото: поліція Донеччини
Зруйнована інфраструктура Мирнограда після атаки FPV-дроном
Наслідки російських атак у Донецькій області 14 вересня 2025 року. Фото: поліція Донеччини
Наслідки масованих обстрілів Донецької області 14 вересня
Наслідки російських атак у Донецькій області 14 вересня 2025 року. Фото: поліція Донеччини
Пораненим після російської атаки в Краматорську надається медична допомога.
Наслідки нічних ударів по Краматорську, ранок 15 вересня. Фото: Краматорська міська ВА

Українські військові відбили 25 атак на Сіверському напрямку

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку фіксували 19 атак. Окупанти намагалися просунутися вперед у напрямку Ставків та поблизу Шандриголового, Дерилового, Колодязів, Дробишевого й Торського;
  • на Сіверському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили 25 атак. Російські сили намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки, Дронівки, Виїмки та Федорівки;
  • на Краматорському напрямку відзначали дев’ять боїв у районах Ступочок, Часового Яру та Олександро-Шультиного;
  • на Торецькому напрямку армійці країни-агресорки здійснили 14 атак. Вони діяли в районах Плещіївки, Катеринівки, Олександро-Калинового, Полтавки, Щербинівки, Софіївки та Степанівки;
  • у районах Федорівки, Никанорівки, Мирнограда, Родинського, Сухецького, Проміня, Лисівки, Удачного, Новопідгороднього, Шахового, Вільного, Звірового, Молодецького, Новоукраїнки, Філії, Дачного, Новоіванівки та у бік Новопавлівки на Покровському напрямку українські військові зупинили 58 штурмових і наступальних дій загарбників;
  • на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку. Бої відбувалися поблизу Іванівки, Ялти, Воскресенки, Новоїванівки, Маліївки, Толстого, Олександрограда, Тернового, Березового, Темирівки, Комишувахи й Ольгівського.

Нагадаємо, на Донеччині на будівництво антидронових тунелів вже спрямували понад 200 мільйонів гривень. Із них 145 мільйонів виділили з обласного бюджету, ще понад 50 мільйонів — із бюджетів місцевих громад.

Завантажити ще...