Наслідки російських атак у Донецькій області 14 вересня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

За неділю, 14 вересня, російські загарбники завдали по Донецькій області 2704 ударів різними видами зброї. Війська країни-агресорки били по лінії фронту та житлових кварталах регіону, пишуть у поліції. Через ці атаки загинули двоє цивільних мешканців, поранені ще 25.

У Костянтинівці та Мирнограді є загиблі

Згідно зі зведенням від поліції, 14 вересня під вогнем перебували 15 населених пунктів регіону: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, Мирноград і Слов’янськ, селища Донецьке, Олександрівка та Ямпіль, села Андріївка, Василівка, Очеретине та Шостаківка.

По регіону росіяни били з артилерії, дронами та авіабомбами.

По Костянтинівці загарбники завдали 12 ударів FPV-дронами, з РСЗВ “Смерч” та ствольної артилерії — там загинула одна цивільна людина, поранені ще дев’ятеро. Постраждали шість багатоквартирних та вісім приватних будинків, лікарня, пенсійний фонд та господарська споруда.

Через удар FPV-дроном по Мирнограду в місті загинула одна людина.

Ще дев’ятеро людей зазнали поранень через російський удар по Краматорську. Вдень по місту били дронами — постраждали АЗС, 11 гаражів та цивільна автівка. Вже вночі по Краматорську скинули три 250-кілограмові авіабомби, є руйнування житлових будинків. У Донецькоблгазі попередили, що частина міста залишилася без газу через атаку.

На Лиман росіяни скерували п’ять дронів, у місті поранені четверо цивільних, постраждало цивільне авто. Одна людина зазнала поранень через удар дроном “Герань-3” (Італмас) по Дружківці. В місті фіксують пошкодження двох багатоквартирних будинків та трьох авто. У Андріївці Краматорського району російський дрон влучив по цивільному авто, там поранені двоє людей.

У інших населених пунктах регіону фіксують руйнування цивільної інфраструктури через обстріли:

по Слов’янську росіяни били п’ятьма дронами різного типу, там пошкоджені п’ять багатоквартирних та два приватні будинки, а також нежитлове приміщення;

у Донецькому, що в Миколаївській громаді, постраждав багатоквартирний будинок, а також СТО;

у Ямполі руйнувань зазнав приватний будинок;

в Олександрівці два безпілотники типу “Герань-2” пошкодили три багатоквартирні будинки, заклад освіти й шість цивільних авто;

п’ять дронів “Герань-2” влучили по Очеретиному Олександрівської громади. Постраждали три багатоквартирні будинки, два магазини, адміністративна будівля та нежитлове приміщення;

у Шостаківці Новодонецької громади внаслідок дронової атаки постраждали два приватні будинки й чотири автомобілі. У Василівці зафіксовані пошкодження двох цивільних авто;

у Добропіллі армійці країни-агресорки влучили по приватному будинку, він зазнав руйнувань.

Руйнувань зазнали 74 цивільних об’єктів, з них 35 — житлові будинки, повідомили у поліції.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін зауважив, що під вогнем від ранку 14 вересня по ранок 15 вересня були також Сіверськ та Покровськ.

Українські військові відбили 25 атак на Сіверському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку фіксували 19 атак. Окупанти намагалися просунутися вперед у напрямку Ставків та поблизу Шандриголового, Дерилового, Колодязів, Дробишевого й Торського;

фіксували 19 атак. Окупанти намагалися просунутися вперед у напрямку Ставків та поблизу Шандриголового, Дерилового, Колодязів, Дробишевого й Торського; на Сіверському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили 25 атак. Російські сили намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки, Дронівки, Виїмки та Федорівки;

військовослужбовці ЗСУ відбили 25 атак. Російські сили намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки, Дронівки, Виїмки та Федорівки; на Краматорському напрямку відзначали дев’ять боїв у районах Ступочок, Часового Яру та Олександро-Шультиного;

відзначали дев’ять боїв у районах Ступочок, Часового Яру та Олександро-Шультиного; на Торецькому напрямку армійці країни-агресорки здійснили 14 атак. Вони діяли в районах Плещіївки, Катеринівки, Олександро-Калинового, Полтавки, Щербинівки, Софіївки та Степанівки;

армійці країни-агресорки здійснили 14 атак. Вони діяли в районах Плещіївки, Катеринівки, Олександро-Калинового, Полтавки, Щербинівки, Софіївки та Степанівки; у районах Федорівки, Никанорівки, Мирнограда, Родинського, Сухецького, Проміня, Лисівки, Удачного, Новопідгороднього, Шахового, Вільного, Звірового, Молодецького, Новоукраїнки, Філії, Дачного, Новоіванівки та у бік Новопавлівки на Покровському напрямку українські військові зупинили 58 штурмових і наступальних дій загарбників;

українські військові зупинили 58 штурмових і наступальних дій загарбників; на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку. Бої відбувалися поблизу Іванівки, Ялти, Воскресенки, Новоїванівки, Маліївки, Толстого, Олександрограда, Тернового, Березового, Темирівки, Комишувахи й Ольгівського.

Нагадаємо, на Донеччині на будівництво антидронових тунелів вже спрямували понад 200 мільйонів гривень. Із них 145 мільйонів виділили з обласного бюджету, ще понад 50 мільйонів — із бюджетів місцевих громад.