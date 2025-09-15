Підтримайте Вільне Радіо
Російська атака авіабомбами, яка відбулася в Краматорську в ніч на 15 вересня, спричинила пошкодження цивільної інфраструктури. Під вогонь потрапили, зокрема, газові мережі багатоквартирних будинків. Газовикам довелося відключити 864 квартири, аби локалізувати аварію.
Про це повідомили у пресслужбі Донецькоблгазу.
“Ворожа атака цієї ночі спричинила пошкодження газових мереж багатоквартирних будинків. В ході локалізації аварійної ситуації від газопостачання відключено 864 квартири”, — повідомили у Донецькоблгазі.
Там доповнили, що обстеження мережі досі триває. Відновити розподіл газу зможуть тільки після проведення ремонтно-відновлювальних робіт та надання Оператору ГРМ актів про справність димових і вентиляційних каналів.
За даними Донецької обласної прокуратури, через російський нічний обстріл у Краматорську руйнувань зазнали 12 багатоквартирних будинків.
Нагадаємо, російські загарбники у ніч на 15 вересня атакували Краматорськ авіабомбами. Боєприпаси влучили у центр міста, через що зазнали поранень дев’ятеро людей.