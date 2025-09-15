Наслідки нічних ударів по Краматорську, ранок 15 вересня. Фото: Краматорська міська ВА

Російські загарбники у ніч на 15 вересня атакували Краматорськ авіабомбами. Боєприпаси влучили у центр міста, через що зазнали поранень дев’ятеро людей.

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

“Станом на зараз [08:53], відомо про 9 поранених. Всім постраждалим надається медична допомога. Всі відповідні служби та комунальні підприємства працюють над ліквідацією наслідків”, — пише начальник міської ВА Олександр Гончаренко.

Він зазначив, що влучання у місті фіксували о 23:10. Для атаки російські загарбники застосували три 250-кілограмові авіабомби з модулями УМПК.

Нагадаємо, 13 вересня росіяни завдали удару дронами по трьох автозаправних станціях у Краматорську. Через ту атаку поранень зазнала дівчина 2006 року народження, її госпіталізували.