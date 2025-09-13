Пошкодження в Краматорську після удару російських безпілотника. Фото: Олександр Гончаренко

Сьогодні, 13 вересня, три ударні безпілотники влучили у три автозаправки Краматорська. Внаслідок атаки поранення дістала дівчина 2006 року народження.

Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

За його даними, три російські ударні безпілотники атакували місто сьогодні вдень. Вони влучили у три автозаправки, розташовані в різних частинах Краматорська.

Постраждала дівчина 2006 року народження. Її відвезли до місцевої лікарні, зараз медики надають необхідну допомогу.

Деталі щодо пошкоджень на автозаправках уточнюють. Місцева влада закликає мешканців залишатися обережними та дотримуватися правил безпеки під час можливих повторних атак.

Нагадаємо, що сьогодні під обстрілами опинилася й Костянтинівка. Там артилерійські й ракетні удари забрали життя трьох цивільних людей, ще щонайменше семеро зазнали поранень, серед них чотири жінки та троє чоловіків.