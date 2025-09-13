Наслідки обстрілу Костянтинівки 13 вересня 2025 року. Фото: начальник Костянтинівської ВА Сергій Горбунов

Сьогодні, 13 вересня, Костянтинівка потрапила під артилерійські й ракетні удари російської армії. Троє цивільних людей загинули, ще щонайменше семеро зазнали поранень, серед них чотири жінки та троє чоловіків.

Про це повідомив начальник Костянтинівської військової адміністрації Сергій Горбунов та Донецька обласна прокуратура.

Російські військові били по місту зі ствольної артилерії та системи РСЗВ “Смерч”.

Як відомо станом на 13:00, внаслідок обстрілів загинули троє містян віком 33, 76 та 78 років. Ще семеро жителів зазнали поранень різного ступеня тяжкості: у них діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення та відкриті переломи. Поранень зазнали чотири жінки віком від 42 до 59 років та троє чоловіків 27, 59 та 61 року. Четверо постраждалих самостійно звернулися по допомогу до лікарні у Дружківці.

Костянтинівка після обстрілу 13 вересня 2025 року. Фото: Донецька обласна прокуратура

У місті пошкоджені десять приватних осель і чотири багатоквартирні будинки, а також адміністративна будівля медзакладу та легковий автомобіль.

Наслідки обстрілу Костянтинівки 13 вересня 2025 року. Фото: начальник Костянтинівської ВА Сергій Горбунов

Міська влада закликає мешканців Костянтинівки евакуюватися у безпечніші райони, щоб зберегти життя.

Костянтинівська окружна прокуратура розпочала розслідування обстрілів Костянтинівки як воєнного злочину та фіксує наслідки для цивільних.

Нагадаємо, минулої доби від ударів російської армії постраждали п’ятеро жителів Донецької області. Від вогню РФ потерпали Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, Слов’янськ та інші населені пункти.