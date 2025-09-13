Приєднатись до спільноти
RU
Приєднатись до спільноти

На Донеччині від обстрілів зазнали поранень п’ятеро місцевих. Як минуло 12 вересня в регіоні (ЗВЕДЕННЯ)

Валерія Пащенко
Читати російською
Наслідки ударів по Донеччині 12 вересня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

Минулої доби від ударів російської армії постраждали п’ятеро жителів Донецької області. Війська країни-агресорки понад 2 тисячі разів били по житловому сектору та уздовж лінії фронту на Донеччині. Від вогню РФ потерпали Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, Слов’янськ та інші населені пункти. Детальніше про ситуацію в регіоні розповідаємо далі.

Під російські обстріли потрапили 7 населених пунктів Донеччини

12 вересня 2025 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, Слов’янськ, селище  Ямпіль та село Торське.

  • Краматорськ. Чотири авіабомби “КАБ-250” та удар FPV-дроном спричинили поранення цивільної людини. У місті пошкоджені три багатоповерхівки, три нежитлові приміщення та автомобіль.
  • У Ямполі зафіксували поранення двох цивільних. Там постраждали два приватні будинки.
  • Село Торське Дружківської громади потрапило під влучання двох авіабомб “КАБ-250”. Травмовані двоє місцевих жителів.
  • Такою ж бомбою росіяни вдарили по Костянтинівці. Руйнувань зазнали три багатоквартирні будинки, музей і магазин. Ще одну атаку на місто здійснили о 1:00 трьома ракетами з РСЗВ “Смерч”. Внаслідок удару постраждали п’ять багатоповерхівок, п’ять приватних будинків, фасад магазину та аптеки, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
  • Слов’янськ постраждав від удару трьох дронів. Вони пошкодили п’ять приватних будинків і цивільне авто.
  • У Лимані два російські безпілотники влучили в житловий сектор. Зруйновані дві приватні оселі.
  • Ввечері близько 19:00 у Слов’янську безпілотник “Молнія-2” пошкодив житлові будинки та автівку на вулиці Григорія Данилевського.

Після опівночі місто пережило ще один удар. Сім дронів “Герань-2” (більш відомі як Shahed) атакували Залізничний та Північний мікрорайони. Внаслідок цього постраждали п’ять приватних будинків, освітній заклад, два гаражі та автомобіль.

  • Олексієво-Дружківка також була під ударом. Тут зруйнований приватний будинок.

Наступного ранку, о 09:35, під обстріл потрапила Краматорська громада. Чотири авіабомби “ФАБ-250” впали на різні ділянки міста. Один снаряд влучив по відкритій місцевості, пошкодив три багатоповерхівки та поранив жінку 1970 року народження. Три інші бомби розірвалися на промисловій території.

О 09:50 по місту завдали нового удару. FPV-дрон із бойовою частиною поцілив у автомобіль аварійної бригади комунального підприємства. Постраждалих немає, повідомила міська рада.

Загалом минулої доби російські удари пошкодили в регіоні 74 цивільні об’єкти, серед яких 21 — житлові будинки.

Зображення до посту: На Донеччині від обстрілів зазнали поранень п’ятеро місцевих. Як минуло 12 вересня в регіоні (ЗВЕДЕННЯ)
Наслідки російських ударів по Донеччині за 12 вересня 2025 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо
Зображення до посту: На Донеччині від обстрілів зазнали поранень п’ятеро місцевих. Як минуло 12 вересня в регіоні (ЗВЕДЕННЯ)
Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини
Зображення до посту: На Донеччині від обстрілів зазнали поранень п’ятеро місцевих. Як минуло 12 вересня в регіоні (ЗВЕДЕННЯ)
Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини
Зображення до посту: На Донеччині від обстрілів зазнали поранень п’ятеро місцевих. Як минуло 12 вересня в регіоні (ЗВЕДЕННЯ)
Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

Окупанти найактивніше наступали на Покровському та Сіверському напрямках

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 183 бойові зіткнення на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:

  • на Лиманському напрямку росіяни атакували 17 разів та намагалися просунутись неподалік Греківки, Колодязів, Новоселівки, Шандриголового і Ставків;
  • Упродовж минулої доби на Сіверському напрямку зафіксували 20 спроб наступу на позиції захисників поблизу Серебрянки, Григорівки, Ямполя, Дронівки й Виїмки;
  • на Краматорському напрямку окупанти 7 разів атакували в районах Оріхово-Василівки, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори;
  • 15 разів російські війська атакували поблизу Щербинівки, Катеринівки, Олександро-Калинового, Іванополя, Плещіївки, Степанівки та Полтавки на Торецькому напрямку;
  • на Покровському напрямку минулої доби захисники відбили 49 штурмів та наступів росіян у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Маяк, Затишок, Новоекономічне, Миколаївка, Миролюбівка, Удачне, Муравка, Дачне, Новоукраїнка, Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Новопідгороднє та Філія (останні два населені пункти — на Дніпропетровщині);
  • на Новопавлівському напрямку українські підрозділи за добу відбили 16 атак поблизу Олександрограда та ще кількох населених пунктів на Дніпропетровщині.
Зображення до посту: На Донеччині від обстрілів зазнали поранень п’ятеро місцевих. Як минуло 12 вересня в регіоні (ЗВЕДЕННЯ)
Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини
Зображення до посту: На Донеччині від обстрілів зазнали поранень п’ятеро місцевих. Як минуло 12 вересня в регіоні (ЗВЕДЕННЯ)
Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

Раніше ми розповідали, що станом на 11 вересня попри постійні обстріли в Костянтинівці залишаються близько 6 400 жителів. Протягом останніх двох тижнів із міста вдалося вивезти понад 400 людей. Більшість із них — люди похилого віку.

 

Завантажити ще...