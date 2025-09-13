Наслідки ударів по Донеччині 12 вересня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Минулої доби від ударів російської армії постраждали п’ятеро жителів Донецької області. Війська країни-агресорки понад 2 тисячі разів били по житловому сектору та уздовж лінії фронту на Донеччині. Від вогню РФ потерпали Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, Слов’янськ та інші населені пункти. Детальніше про ситуацію в регіоні розповідаємо далі.

Під російські обстріли потрапили 7 населених пунктів Донеччини

12 вересня 2025 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, Слов’янськ, селище Ямпіль та село Торське.

Краматорськ . Чотири авіабомби “КАБ-250” та удар FPV-дроном спричинили поранення цивільної людини. У місті пошкоджені три багатоповерхівки, три нежитлові приміщення та автомобіль.

У Ямполі зафіксували поранення двох цивільних. Там постраждали два приватні будинки.

Село Торське Дружківської громади потрапило під влучання двох авіабомб “КАБ-250”. Травмовані двоє місцевих жителів.

Такою ж бомбою росіяни вдарили по Костянтинівці . Руйнувань зазнали три багатоквартирні будинки, музей і магазин. Ще одну атаку на місто здійснили о 1:00 трьома ракетами з РСЗВ “Смерч”. Внаслідок удару постраждали п’ять багатоповерхівок, п’ять приватних будинків, фасад магазину та аптеки, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Слов’янськ постраждав від удару трьох дронів. Вони пошкодили п’ять приватних будинків і цивільне авто.

У Лимані два російські безпілотники влучили в житловий сектор. Зруйновані дві приватні оселі.

Ввечері близько 19:00 у Слов’янську безпілотник “Молнія-2” пошкодив житлові будинки та автівку на вулиці Григорія Данилевського.

Після опівночі місто пережило ще один удар. Сім дронів “Герань-2” (більш відомі як Shahed) атакували Залізничний та Північний мікрорайони. Внаслідок цього постраждали п’ять приватних будинків, освітній заклад, два гаражі та автомобіль.

Олексієво-Дружківка також була під ударом. Тут зруйнований приватний будинок.

Наступного ранку, о 09:35, під обстріл потрапила Краматорська громада. Чотири авіабомби “ФАБ-250” впали на різні ділянки міста. Один снаряд влучив по відкритій місцевості, пошкодив три багатоповерхівки та поранив жінку 1970 року народження. Три інші бомби розірвалися на промисловій території.

О 09:50 по місту завдали нового удару. FPV-дрон із бойовою частиною поцілив у автомобіль аварійної бригади комунального підприємства. Постраждалих немає, повідомила міська рада.

Загалом минулої доби російські удари пошкодили в регіоні 74 цивільні об’єкти, серед яких 21 — житлові будинки.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 12 вересня 2025 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо

Окупанти найактивніше наступали на Покровському та Сіверському напрямках

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 183 бойові зіткнення на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:

на Лиманському напрямку росіяни атакували 17 разів та намагалися просунутись неподалік Греківки, Колодязів, Новоселівки, Шандриголового і Ставків;

Упродовж минулої доби на Сіверському напрямку зафіксували 20 спроб наступу на позиції захисників поблизу Серебрянки, Григорівки, Ямполя, Дронівки й Виїмки;

на Краматорському напрямку окупанти 7 разів атакували в районах Оріхово-Василівки, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори;

15 разів російські війська атакували поблизу Щербинівки, Катеринівки, Олександро-Калинового, Іванополя, Плещіївки, Степанівки та Полтавки на Торецькому напрямку ;

на Покровському напрямку минулої доби захисники відбили 49 штурмів та наступів росіян у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Маяк, Затишок, Новоекономічне, Миколаївка, Миролюбівка, Удачне, Муравка, Дачне, Новоукраїнка, Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Новопідгороднє та Філія (останні два населені пункти — на Дніпропетровщині);

на Новопавлівському напрямку українські підрозділи за добу відбили 16 атак поблизу Олександрограда та ще кількох населених пунктів на Дніпропетровщині.

Раніше ми розповідали, що станом на 11 вересня попри постійні обстріли в Костянтинівці залишаються близько 6 400 жителів. Протягом останніх двох тижнів із міста вдалося вивезти понад 400 людей. Більшість із них — люди похилого віку.