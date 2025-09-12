Пошкоджений багатоквартирний бадинок внаслідок російської атаки по Краматорську 12 вересня 2025 року. Фото: Краматорська міська рада

Вранці 12 вересня війська РФ завдали авіаудару по Краматорську. Під вогнем опинився район на околиці міста. За попередніми даними, постраждалих серед цивільних немає. Остаточні наслідки атаки ще уточнюють.

Про це повідомили в Краматорській міській раді.

Відомо, що росіяни вдарили по Краматорську о 09:35. Для цього вони використали бомбу “ФАБ-250” з уніфікованим модулем планування й корекції, який дозволяє керувати ударом.

Наразі інформація про постраждалих внаслідок ранкової атаки не надходила. Проте вже відомо, що удар пошкодив три багатоквартирні будинки на околиці міста.

Комунальники прибирають наслідки російського обстрілу Краматорська 12 вересня 2025 року. Фото: Краматорська міська рада

Нагадаємо, протягом 11 вересня внаслідок російських ударів по Донеччині в регіоні загинули двоє цивільних, ще один дістав поранень.