Наслідки російських атак у Донецькій області 11 вересня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Напередодні під ударом російських військових опинилися 14 населених пунктів Донецької області. У двох із них були жертви серед цивільних. Детальніше про ситуацію в регіоні читайте у зведенні.

Загиблі були в Костянтинівці й Калениках

За інформацією поліції Донеччини, 11 вересня під вогнем окупантів перебували міста Костянтинівка, Добропілля, Краматорськ, Лиман, Покровськ і Слов’янськ, селища Билбасівка, Олексієво-Дружківка і Райгородок, а також села Каленики, Олександрівка, Андріївка, Новомиколаївка й Самарське.

По Костянтинівці війська країни-агресорки били вісьма КАБами, дронами, а також з РСЗВ “Смерч” та іншої артилерії. Внаслідок ударів у місті загинула цивільна людина, ще одна дістала поранень. Також атака пошкодила шість багатоквартирних і 20 приватних будинків, адмінбудівлю, заклад освіти, цех, вісім гаражів і автомобілі.

Ще один цивільний загинув у Калениках Лиманської громади. Там обстріл пошкодив вантажний автомобіль.

Також на Донеччині:

у Добропіллі дві авіабомби “КАБ-250” пошкодили пологовий будинок і дві господарські споруди;

у Покровську постраждала приватна оселя. У місцевій МВА уточнюють , що обстріл південно-західної частини міста зруйнував будинок;

у Слов’янську три дрони пошкодили приватний будинок, сільськогосподарське підприємство й трактор;

у Билбасівці Слов’янської громади від удару БПЛА “Герань-2” ( більш відомого як Shahed) постраждали вісім приватних будинків і чотири цивільні авто;

в Олексієво-Дружківці Дружківської громади БПЛА “Молнія-2” пошкодив приватну оселю;

у Райгородку Миколаївської громади внаслідок обстрілу окупантів пошкоджень зазнав об’єкт інфраструктури;

у Новомиколаївці Черкаської громади два дрони “Герань-2” пошкодили два нежитлові приміщення й трактор;

в Андріївці також пошкоджені три нежитлові приміщення;

в Олександрівці Лиманської громади пошкоджень зазнали шість приватних будинків.

Наслідки російських атак у Донецькій області 11 вересня 2025 року. Інфографіка: Вільне Радіо

Наслідки російських атак у Донецькій області 11 вересня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Наслідки російських атак у Донецькій області 11 вересня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляє, що руйнування також були в інших населених пунктах регіону, по яких минулої доби били росіяни. Так, у Лимані під обстріл потрапили дві господарчі споруди, а в Самарському Новодонецької громади — багатоповерхівка.

Крім того, за інформацією посадовця, у Сіверську війська країни-агресори пошкодили два будинки. Імовірно, місто опинилося під вогнем після опівночі.

Наслідки російських атак у Донецькій області 11 вересня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Наслідки російських атак у Донецькій області 11 вересня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Найактивніше росіяни намагалися просуватися на Покровському й Новопавлівському напрямках

За даними Генштабу ЗСУ, протягом 11 вересня війська країни-агресорки атакували позиції українських військових на Донеччині щонайменше 146 разів. Найбільше боєзіткнень, як і раніше, відбулося на Покровському й Новопавлівському напрямках. Однак порівняно з попереднім днем кількість атак на інших відтинках фронту в області дещо зменшилася. Загалом у регіоні:

на Лиманському напрямку окупанти 21 раз намагалися просунутися в районах Греківки, Торського, Шандриголового, Дробишевого й Колодязів, а також у напрямку Ямполя, Середнього й Ставків;

18 атак росіяни здійснили на Сіверському напрямку в районах Григорівки, Серебрянки, Дронівки й Виїмки;

два боєзіткнення Генштаб зафіксував на Краматорському напрямку — обидва в районі Ступочок;

на Торецькому напрямку війська країни-агресорки 12 разів атакували в районах Олександро-Шультиного, Катеринівки, Русиного Яру, Маяка, Софіївки й Полтавки;

60 наступів окупантів зупинили українські захисники на Покровському напрямку в районах Шахового, Володимирівки, Миколаївки, Молодецького, Новоукраїнки, Променя, Никонорівки, Маяка, Новоекономічного, Родинського, Миролюбівки, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Муравки, Дачного, Філії (на межі Дніпропетровської та Донецької областей) та в напрямку самого Покровська;

на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 33 атаки поблизу Піддубного, Ялти, Соснівки, Іванівки, Філії (Дніпропетровська область), Зеленого Гаю, Толстого, Маліївки (Дніпропетровська область), Комишувахи, Ольгівського, Полтавки й у напрямку Новоіванівки (останні три населені пункти — у Запорізькій області).

Раніше ми розповідали, що бійці двох підрозділів Сил оборони України змогли відбити російський штурм на бронетехніці у бік Сіверська. У 11-му армійському корпусі стверджують, що загрози місту ще немає.