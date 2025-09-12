Напередодні під ударом російських військових опинилися 14 населених пунктів Донецької області. У двох із них були жертви серед цивільних. Детальніше про ситуацію в регіоні читайте у зведенні.
Загиблі були в Костянтинівці й Калениках
За інформацією поліції Донеччини, 11 вересня під вогнем окупантів перебували міста Костянтинівка, Добропілля, Краматорськ, Лиман, Покровськ і Слов’янськ, селища Билбасівка, Олексієво-Дружківка і Райгородок, а також села Каленики, Олександрівка, Андріївка, Новомиколаївка й Самарське.
По Костянтинівці війська країни-агресорки били вісьма КАБами, дронами, а також з РСЗВ “Смерч” та іншої артилерії. Внаслідок ударів у місті загинула цивільна людина, ще одна дістала поранень. Також атака пошкодила шість багатоквартирних і 20 приватних будинків, адмінбудівлю, заклад освіти, цех, вісім гаражів і автомобілі.
Ще один цивільний загинув у Калениках Лиманської громади. Там обстріл пошкодив вантажний автомобіль.
Також на Донеччині:
у Добропіллі дві авіабомби “КАБ-250” пошкодили пологовий будинок і дві господарські споруди;
у Покровську постраждала приватна оселя. У місцевій МВА уточнюють, що обстріл південно-західної частини міста зруйнував будинок;
у Слов’янську три дрони пошкодили приватний будинок, сільськогосподарське підприємство й трактор;
у Билбасівці Слов’янської громади від удару БПЛА “Герань-2” (більш відомого як Shahed) постраждали вісім приватних будинків і чотири цивільні авто;
в Олексієво-Дружківці Дружківської громади БПЛА “Молнія-2” пошкодив приватну оселю;
у Райгородку Миколаївської громади внаслідок обстрілу окупантів пошкоджень зазнав об’єкт інфраструктури;
у Новомиколаївці Черкаської громади два дрони “Герань-2” пошкодили два нежитлові приміщення й трактор;
в Андріївці також пошкоджені три нежитлові приміщення;
в Олександрівці Лиманської громади пошкоджень зазнали шість приватних будинків.
Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляє, що руйнування також були в інших населених пунктах регіону, по яких минулої доби били росіяни. Так, у Лимані під обстріл потрапили дві господарчі споруди, а в Самарському Новодонецької громади — багатоповерхівка.
Крім того, за інформацією посадовця, у Сіверську війська країни-агресори пошкодили два будинки. Імовірно, місто опинилося під вогнем після опівночі.
Найактивніше росіяни намагалися просуватися на Покровському й Новопавлівському напрямках
За даними Генштабу ЗСУ, протягом 11 вересня війська країни-агресорки атакували позиції українських військових на Донеччині щонайменше 146 разів. Найбільше боєзіткнень, як і раніше, відбулося на Покровському й Новопавлівському напрямках. Однак порівняно з попереднім днем кількість атак на інших відтинках фронту в області дещо зменшилася. Загалом у регіоні:
на Лиманському напрямку окупанти 21 раз намагалися просунутися в районах Греківки, Торського, Шандриголового, Дробишевого й Колодязів, а також у напрямку Ямполя, Середнього й Ставків;
18 атак росіяни здійснили на Сіверському напрямку в районах Григорівки, Серебрянки, Дронівки й Виїмки;
два боєзіткнення Генштаб зафіксував на Краматорському напрямку — обидва в районі Ступочок;
на Торецькому напрямку війська країни-агресорки 12 разів атакували в районах Олександро-Шультиного, Катеринівки, Русиного Яру, Маяка, Софіївки й Полтавки;
60 наступів окупантів зупинили українські захисники на Покровському напрямку в районах Шахового, Володимирівки, Миколаївки, Молодецького, Новоукраїнки, Променя, Никонорівки, Маяка, Новоекономічного, Родинського, Миролюбівки, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Муравки, Дачного, Філії (на межі Дніпропетровської та Донецької областей) та в напрямку самого Покровська;
на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 33 атаки поблизу Піддубного, Ялти, Соснівки, Іванівки, Філії (Дніпропетровська область), Зеленого Гаю, Толстого, Маліївки (Дніпропетровська область), Комишувахи, Ольгівського, Полтавки й у напрямку Новоіванівки (останні три населені пункти — у Запорізькій області).