Через обстріл Краматорська дістала поранень дитина: що відомо

Наслідки російської атаки у Краматорську 4 листопада. Фото: Краматорська МВА

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Внаслідок російської атаки на Краматорськ 4 листопада дістала поранень дитина. Окупанти атакували місто зранку.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

Там розповіли, близько 7:10 росіяни вдарили по приватному сектору в Краматорську. Інформацію щодо постраждалих уточнювали.

Згодом місцева влада повідомила, що внаслідок обстрілу поранень дістала 13-річна дівчинка. Їй надають медичну допомогу.

Росіяни застосували ударний БпЛА “Італмас”. Влучання було в житловий будинок.

Нагадаємо, не менш як 1,4 тисячі ударів по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області зафіксували впродовж минулої доби. Жертвами цих атак стали четверо цивільних — двоє загиблих та стільки ж поранених. На фронтах регіону найбільш активним залишається Покровський напрямок.