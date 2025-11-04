Наслідки російських атак у Донецькій області за 3 листопада 2025 року. Фото: ГУНП Донецької області

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Не менш як 1,4 тисячі ударів по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області зафіксували впродовж минулої доби. Жертвами цих атак стали четверо цивільних — двоє загиблих та стільки ж поранених. На фронтах регіону найбільш активним залишається Покровський напрямок.

Двоє загиблих та стільки ж поранених: як минуло 3 листопада у Донецькій області

Упродовж минулої доби під російським вогнем були 16 населених пунктів області, пишуть у поліції. Так, окупанти били по Добропіллю, Дружківці, Костянтинівці, Краматорську, Миколаївці, Покровську, Сіверську, Слов’янську, Довгій Балці, Донецькому, Комишувасі, Райгородку, Черкаському, Яровій, Золотих Прудах та Троїцькому.

Загалом росіяни атакували житлові квартали та лінію фронту регіону 1 476 разів. Руйнувань зазнали 54 цивільних об’єкти, з них 41 житловий будинок.

Зокрема, по Добропіллю війська країни-агресорки вдарили чотирма бомбами “КАБ-250” і двома дронами. Через ці атаки загинула цивільна, а ще окупанти пошкодили 4 приватних будинки, 2 заклади освіти, підприємство.

Також одна людина загинула внаслідок артобстрілу в Сіверську. Довгу Балку Іллінівської громади загарбники атакували з РСЗВ “Смерч” — поранень дістав чоловік, росіяни пошкодили будинок.

У Яровій через влучання FPV-дрона постраждав місцевий. Дружківка витримала 12 атак — росіяни били по місту бомбами “КАБ-250” та дронами. Руйнувань зазнали 1 багатоквартирний і 23 приватних будинки, АЗС, 5 цивільних авто, об’єкт інфраструктури.

На Костянтинівку окупанти скинули чотири бомби “КАБ-250” — руйнувань зазнала багатоповерхівка. Тим часом Краматорськ Росія обстріляла чотирма безпілотниками різного типу – пошкоджені багатоквартирний і три приватних будинки, адмінбудівля, критична інфраструктура та цивільне авто.

У Комишувасі через атаку загарбників зазнала руйнувань домівка, а у Слов’янську ударом БпЛА “Молнія-2” росіяни пошкодили багатоповерхівку.

У Миколаївці війська країни-агресорки пошкодили об’єкт інфраструктури, у Донецькому — приватну оселю. По Черкаському армія Росії поцілила БпЛА “Італмас” — зазнали руйнувань 2 будинки.

Ще дві оселі загарбники пошкодили ударами у Троїцькому Черкаської громади. У Покровську фіксували руйнування багатоквартирного і приватного будинків.

Як звітують у Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту вдалося евакуювати ще 228 людей, у тому числі 69 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку російські війська атакували 11 разів, пишуть у Генштабі ЗСУ. Окупанти намагалися вклинитися в оборону українських захисників в районах Мирного, Новоселівки та у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки та Коровій Яр.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили сім наступів поблизу Серебрянки та Виїмки. На Краматорському напрямку вчора таких випадків не фіксували.

На Костянтинівському напрямку окупанти провели 17 атак в районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Софіївки, Іванопілля, Щербинівки, Русиного Яру. На ранок 4 листопада один бій тривав.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 55 штурмів агресора у районах Шахового, Володимирівки, Іванівки, Заповідного, Новоекономічного, Федорівки, Нового Шахового, Мирнограда, Родинського, Разіного, Красного Лимана, Новопавлівки, Сухого Яру, Покровська, Гришиного, Котлиного, Удачного, Молодецького та Дачного.

На Олександрівському напрямку війська країни-агресорки здійснили 19 атак в районах Січневого, Вороного, Степового, Олексіївки, Вербового, Нововасилівського, Павлівки, Цегельного, Успенівки та Красногірського.

Нагадаємо, на початок листопада 2025 року росіяни на Сіверському напрямку (також відомий як Слов’янський) продовжують штурми за допомогою малих піхотних груп. Росіяни перекидають піхоту по одному, по два чи по три військових, а вже потім розпочинають штурми.