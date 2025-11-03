Стела на в'їзді у Сіверськ. Фото: Вільне радіо

Станом на початок листопада 2025 року росіяни на Сіверському напрямку (також відомий як Слов’янський) продовжують штурми за допомогою малих піхотних груп. Росіяни перекидають піхоту по одному, по два чи по три військових, а вже потім розпочинають штурми. Втім, з приходом морозів ситуація на півночі Донеччини може змінитися — у 47-й бригаді чекають механізованих штурмів.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповів заступник командира танкового батальйону 47-ї окремої механізованої бригади “Магура” Юрій Гулько.

Там стверджують, що характер російських штурмів на Сіверському напрямку може змінитися вже найближчим часом, адже загарбники накопичують сили й збирають війська біля кордону.

Водночас, стверджує заступник командира танкового батальйону 47-ї бригади Юрій Гулько, українські сили на поблизу Сіверська готуються до оборони: мінують основні логістичні шляхи та обладнують фортифікації.

“Я думаю, що коли почнуться холоди, трошки підмерзнуть поля, ґрунти, то ворог матиме спробу атакувати з застосуванням великої кількості техніки, бронегруп. Тому не можна стверджувати, що будуть тільки маленькі групи. Будуть великі штурми з застосуванням дуже великої кількості бронетехніки. Потрібно цього очікувати й готуватися”, — зазначив військовий.

Сіверськ залишається останнім містом Бахмутського району Донецької області, яке не перебуває в окупації та на території якого не тривають бої. Втім, він регулярно потерпає через російські обстріли.

Нагадаємо, українські військові наприкінці літа та на початку осені відбили вже два механізовані штурми на Сіверському напрямку, де загарбники й надалі намагаються вийти до околиць Сіверська. Активність росіян там посилилася, а також вони повернулися до практики проведення механізованих штурмів. У 11-му армійському корпусі, який воює на цьому напрямку, допускають: тактика росіян могла змінитися після приходу нового керівництва.