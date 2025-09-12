Сіверськ на мапі DeepState

Українські військові за останній час відбили вже два механізовані штурми на Сіверському напрямку, де загарбники й надалі намагаються вийти до околиць Сіверська. Активність росіян там посилилася, а також вони повернулися до практики проведення механізованих штурмів. У 11-му армійському корпусі, який воює на цьому напрямку, допускають: тактика росіян могла змінитися після приходу нового керівництва.

Про це в ефірі “Суспільне. Новини” розповів речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець.

“Була інформація свого часу — що там змінилося командування на напрямку. Можливо, те, що ворог не встигає. Адже задача була — до кінця літньої кампанії закріпитись на околицях міста Сіверськ. Вже повинна була тривати боротьба за саме місто. Наразі ж ситуація така, що ворог успіху не має”, — прокоментував зміни в тактиці росіян речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець.

Він зазначив, що при своїх атаках росіяни зараз використовують броньовану техніку. Українські сили б’ють по цій техніці та регулярно її нищать, однак ситуація поступово загострюється. Зокрема через рух росіян у Серебрянському лісництві, де аналітики DeepState фіксують російські просування.

“Тим не менш, маємо проблеми. Ворог активно рухається в Серебрянському лісництві, намагається звідти контролювати наш тил — в населених пунктах Серебрянка, Григорівка. Буде намагатися в північній частині населеного пункту Сіверськ якимось чином закріпитись. Можливо продовжуватиме маневри й в бік населеного пункту Лиман”, — додав військовий.

Нагадаємо, бійці двох підрозділів Сил оборони України змогли відбити російський штурм на бронетехніці у бік Сіверська — останнього міста Бахмутського району, який не є окупованим або охопленим бойовими діями. У 11-му армійському корпусі стверджують, що загрози місту принаймні ще немає: росіяни прагнуть закріпитися на його околицях до дощів.