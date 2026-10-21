Де лінія фронту на Донеччині 21 жовтня: зведення від поліції, ЗСУ та ОВА

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Протягом минулої доби росіяни завдали по території Донецької області 1 706 ударів, пишуть у поліції. Під вогнем опинилися щонайменше 11 населених пунктів регіону, де обірвалися життя чотирьох цивільних мешканців. Ще восьмеро цивільних внаслідок ударів загарбників зазнали поранень.
Російські військові 20 жовтня, як повідомляє поліція, атакували міста Краматорськ та Слов’янськ, селища Біленьке, Малотаранівка та Мирне, села Дмитрівка, Знаменівка, Золоті Пруди, Криниці, Новоселівка й Очеретине.
По Краматорську росіяни били 11 разів, з них чотири — 250-кілограмовими авіабомбами. Загинули чотири людини, поранені ще шестеро. Пошкоджені 15 багатоквартирних будинків, два заклади освіти, адмінбудівля, дві господарські споруди, п’ять цивільних авто та два авто ДСНС.
У Слов’янську після влучання FPV-дронів зазнали поранень двоє людей, пошкоджені приватний будинок і авто.
У Біленькому постраждали два приватні будинки, в Малотаранівці та Дмитрівці — по одній оселі, в Очеретиному — два магазини, у Знаменівці — приватний будинок, п’ять цивільних авто, у Золотих Прудах — три приватні будинки, у Криницях — два заклади освіти, у Мирному — об’єкт інфраструктури.
Як підрахували у поліції, загалом за добу в регіоні через обстріли руйнувань зазнав 51 цивільний об’єкт, з них 24 — житлові будинки.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що загалом за добу російські військові 26 разів атакували населені пункти регіону. З лінії фронту евакуювали 199 людей, зокрема 30 дітей.
Нагадаємо, у прифронтовому Слов’янську завершили пошуково-рятувальну операцію на місці атакованих напередодні п’ятиповерхових будинків: під завалами знайшли тіла жінок 52, 55 та 77 років. Загальна кількість загиблих внаслідок російської атаки авіабомбами 17 жовтня досягла дев’яти людей.