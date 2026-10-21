Де лінія фронту на Донеччині 21 жовтня: зведення від поліції, ЗСУ та ОВА

Наслідки російських ударів по Донецькій області, 20 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Протягом минулої доби росіяни завдали по території Донецької області 1 706 ударів, пишуть у поліції. Під вогнем опинилися щонайменше 11 населених пунктів регіону, де обірвалися життя чотирьох цивільних мешканців. Ще восьмеро цивільних внаслідок ударів загарбників зазнали поранень.

У Краматорську загинули четверо людей, є поранені

Російські військові 20 жовтня, як повідомляє поліція, атакували міста Краматорськ та Слов’янськ, селища Біленьке, Малотаранівка та Мирне, села Дмитрівка, Знаменівка, Золоті Пруди, Криниці, Новоселівка й Очеретине.

По Краматорську росіяни били 11 разів, з них чотири — 250-кілограмовими авіабомбами. Загинули чотири людини, поранені ще шестеро. Пошкоджені 15 багатоквартирних будинків, два заклади освіти, адмінбудівля, дві господарські споруди, п’ять цивільних авто та два авто ДСНС.

У Слов’янську після влучання FPV-дронів зазнали поранень двоє людей, пошкоджені приватний будинок і авто.

У Біленькому постраждали два приватні будинки, в Малотаранівці та Дмитрівці — по одній оселі, в Очеретиному — два магазини, у Знаменівці — приватний будинок, п’ять цивільних авто, у Золотих Прудах — три приватні будинки, у Криницях — два заклади освіти, у Мирному — об’єкт інфраструктури.

Як підрахували у поліції, загалом за добу в регіоні через обстріли руйнувань зазнав 51 цивільний об’єкт, з них 24 — житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що загалом за добу російські військові 26 разів атакували населені пункти регіону. З лінії фронту евакуювали 199 людей, зокрема 30 дітей.

На Костянтинівському напрямку фронту відбулося найбільше атак

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку українські військові відбили три спроби російських військових вклинитися в оборону, зокрема у бік Зарічного;

на Слов’янському напрямку окупанти провели дев’ять атак поблизу Озерного, Кривої Луки, Оріхуватки та Юрківки;

на Краматорському напрямку російські військові штурмових дій не проводили;

37 атак фіксували на Костянтинівському напрямку . Загарбники атакували поблизу Костянтинівки, а також у напрямку Новоселівки, Миколайпілля, Новопавлівки, Грузького, Приюту, Добропілля, Вільного, Колодязя та Кучерового Яру;

на Покровському напрямку російські сили провели 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік Добропілля, Ганнівки, Дорожнього, Нового Донбасу, Красноподілля, Білицького, Сергіївки, Мирного, Молодецького, Новопавлівки та Муравки.

Нагадаємо, у прифронтовому Слов’янську завершили пошуково-рятувальну операцію на місці атакованих напередодні п’ятиповерхових будинків: під завалами знайшли тіла жінок 52, 55 та 77 років. Загальна кількість загиблих внаслідок російської атаки авіабомбами 17 жовтня досягла дев’яти людей.