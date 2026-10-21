У Слов’янську знайшли три тіла під завалами атакованих 17 жовтня будинків: що відомо

Наслідки ударів російської армії по Слов’янську, 17 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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У прифронтовому Слов’янську завершили пошуково-рятувальну операцію на місці атакованих напередодні п’ятиповерхових будинків: під завалами знайшли тіла жінок 52, 55 та 77 років.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Загальна кількість загиблих внаслідок російської атаки авіабомбами 17 жовтня досягла дев’яти людей. У той день по одному зі спальних районів міста влучили авіабомби ФАБ-250.

Операція рятувальників тривала від 17 жовтня: загалом під завалами виявили дев’ять тіл.

“Також за вчорашній день через влучання дрона в автівку важкі поранення отримав 47-річний чоловік. Через обстріли пошкоджено приватні будинки, автівки”, — уточнив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Нагадаємо, від початку жовтня 2026-го до середини місяця за межі Донецької області виїхали близько 4,3 тисячі людей. Найбільше покидали Словʼянську та Краматорську громади, на які віднедавна окупанти посилили свої удари. Журналісти Вільного Радіо розповідали, скільки цивільних загалом залишається в регіоні.