Під завалами житлових будинків у Слов’янську ще можуть бути п’ятеро людей, — поліція Донеччини

Наслідки ударів російської армії по Слов’янську, 17 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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У Слов’янську тривають пошукові роботи на місцях руйнувань житлових багатоповерхівок, у які влучили російські КАБи. Станом на 15:00 17 жовтня є свідчення, що під завалами можуть перебувати ще до п’яти людей.

Про наслідки ударів розповіли в пресслужбі поліції Донеччини.

За даними правоохоронців, єдина відома на момент написання матеріалу загибла — 71-річна жінка, тіло якої дістали з-під завалів.

Серед поранених — п’ять жінок і шестеро чоловіків віком від 39 до 85 років.

Руйнувань зазнали дев’ять багатоквартирних житлових будинків.

Наслідки ударів російської армії по Слов’янську, 17 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Наслідки ударів російської армії по Слов’янську, 17 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Наслідки ударів російської армії по Слов’янську, 17 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Наслідки ударів російської армії по Слов’янську, 17 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня 2026 року російська армія вдарила керованими авіабомбами ФАБ-250 вагою 250 кілограмів по спальному мікрорайону Слов’янська. Дві з них влучили у житлові багатоповерхівки. Загалом постраждали 14 людей: 13 дістали поранень, одна людина загинула.

Роботи з розбору завалів ще тривають, тож кількість постраждалих може бути не остаточною.