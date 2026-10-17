Кількість поранених внаслідок нічного удару КАБами по Слов’янську 17 жовтня 2026 зросла до 13, — Вадим Лях

Наслідки ударів російської армії по Слов’янську, 17 жовтня 2026 року. Фото: Донецька обласна прокуратура

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Унаслідок нічного удару керованими авіабомбами по житлових багатоповерхівках Слов’янська, який стався проти 17 жовтня 2026 року, виявили ще двох поранених. Загальна кількість постраждалих зросла до 14 людей: 13 дістали поранень, одна людина загинула.

Про наслідки обстрілів повідомляє начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

“На даний час (13:06, — ред.) відомо про 13 поранених та одну загиблу. Під завалами п’ятиповерхового будинку можуть знаходитися тіла людей”, — написав Вадим Лях.

Руйнувань зазнали чотири приватні будинки та вісім багатоповерхівок, дві з яких частково знищені.

Серед поранених — п’ятеро чоловіків віком від 39 до 81 року та п’ятеро жінок віком від 48 до 85 років, уточнюють у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Роботи з розбору завалів ще тривають, тож кількість постраждалих може бути не остаточною.

Нагадаємо, вдруге за 17 жовтня 2026 року російська армія завдала удару чотирма керованими авіабомбами вагою по 250 кілограмів по Слов’янській громаді. Вибухи пролунали близько 09:20 у приватному секторі в центрі міста. Загинули двоє місцевих жителів, ще троє дістали поранень.