Другий удар КАБами по Слов’янську за 17 жовтня 2026 року: загинули двоє цивільних, ще троє дістали поранень

Наслідки ударів російської армії по Слов’янську, 17 жовтня 2026 року. Фото: Вадим Лях

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Вдруге за 17 жовтня 2026 року російська армія завдала удару чотирма керованими авіабомбами вагою по 250 кілограмів по Слов’янській громаді. Вибухи пролунали близько 09:20 у приватному секторі в центрі міста. Загинули двоє місцевих жителів, ще троє дістали поранень.

Про наслідки обстрілів повідомляє начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Унаслідок удару авіабомбами руйнувань зазнали щонайменше 22 приватні будинки.

Ще одного удару окупанти завдали по іншому району Слов’янська.

“Пошкоджено житлові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється”, — написав Вадим Лях.

Наслідки ударів російської армії по Слов’янську, 17 жовтня 2026 року. Фото: Вадим Лях

Наслідки ударів російської армії по Слов’янську, 17 жовтня 2026 року. Фото: Вадим Лях

Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня 2026 року російська армія вдарила керованими авіабомбами ФАБ-250 вагою 250 кілограмів по спальному мікрорайону Слов’янська. Дві з них влучили у житлові багатоповерхівки.

Поліцейські Донеччини заявили, що внаслідок ударів КАБами по Слов’янську кількість поранених зросла до 11. Ще одна людина загинула — тіло знайшли під завалами.