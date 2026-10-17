Кількість поранених внаслідок ударів КАБами по Слов’янську 17 жовтня 2026 року зросла до 11: деталі про постраждалих

Фото: Донецька обласна прокуратура

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Поліцейські Донеччини заявили, що внаслідок ударів КАБами по Слов’янську 17 жовтня 2026 року кількість поранених зросла до 11. Ще одна людина загинула — тіло знайшли під завалами. Раніше начальник МВА Вадим Лях повідомляв про 10 поранених.

Про постраждалих розповіли в пресслужбі поліції Донеччини.

Серед поранених — п’ятеро чоловіків віком від 39 до 81 року та п’ятеро жінок віком від 48 до 85 років, уточнюють у пресслужбі Донецької обласної прокуратури. Дані про 11 поранених з’явилися пізніше. У постраждалих виявили мінно-вибухові травми, струс головного мозку, осколкові поранення, забійні й рвані рани, садна та контузії.

Роботи з розбору завалів ще тривають, тож кількість постраждалих може бути не остаточною.

Нагадаємо, 16 жовтня 2026 року російські війська атакували цивільних у Краматорську. Протягом дня FPV-дрони неодноразово били по автомобілях, транспорту комунальних підприємств та поблизу житлової забудови. Двоє людей загинули та семеро дістали поранень.