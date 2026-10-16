Краматорськ під обстрілами: щонайменше двоє загиблих та семеро поранених цивільних (ОНОВЛЮЄТЬСЯ) | Вільне Радіо

Наслідки обстрілу Краматорська 16 жовтня 2026, фото: Краматорська міськрада

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Сьогодні, 16 жовтня російські війська атакували цивільних у Краматорську. Протягом дня FPV-дрони неодноразово били по автомобілях, транспорту комунальних підприємств та поблизу житлової забудови. Є загиблі та поранені.

Про наслідки обстрілів повідомили у Краматорській міськраді.

О 8:20 російський дрон атакував чоловіка 1969 року народження, який рухався на скутері. Попри надану медичну допомогу, від тяжких поранень він помер.

Увечері загарбники атакували цивільний автомобіль. Унаслідок удару загинув чоловік 1982 року народження. Ще двоє людей — чоловік 1959 року народження та жінка 1978 року народження — зазнали поранень.

О 7:30 російський дрон влучив в автомобіль, у якому перебували люди. Поранення отримали четверо цивільних: чоловіки 1990, 1999 та 1983 років народження, а також жінка 1998 року народження.

О 10:00 під удар потрапив автомобіль теплопостачального підприємства. Поранено водія 1963 року народження.

Інші зафіксовані випадки атак протягом дня:

8:05 — FPV-дрон із вибуховим боєприпасом атакував трактор КП «ДРУАС» під час руху. Трактор пошкоджено, постраждалих немає.

— FPV-дрон із вибуховим боєприпасом атакував трактор КП «ДРУАС» під час руху. Трактор пошкоджено, постраждалих немає. 9:45 — влучання FPV-дрона з вибуховим боєприпасом поблизу багатоквартирного житлового будинку. Поранено чоловіка 1975 року народження.

— влучання FPV-дрона з вибуховим боєприпасом поблизу багатоквартирного житлового будинку. Поранено чоловіка 1975 року народження. 12:50 — FPV-дрон влучив у припаркований автомобіль. Постраждалих немає.

— FPV-дрон влучив у припаркований автомобіль. Постраждалих немає. 13:20 — FPV-дрон із вибуховим боєприпасом атакував автомобіль. Постраждалих немає.

Це частина зафіксованих атак. За низкою інших обстрілів обставини та наслідки уточнюються.

Нагадаємо, 15 жовтня у Краматорську внаслідок обстрілу загинув водій комунального підприємства.

Наслідки обстрілу Краматорська 16 жовтня 2026, фото: Краматорська міськрада

Наслідки обстрілу Краматорська 16 жовтня 2026, фото: Краматорська міськрада

Наслідки обстрілу Краматорська 16 жовтня 2026, фото: Краматорська міськрада