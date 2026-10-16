У Краматорську внаслідок обстрілу загинув комунальник | Вільне Радіо

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15 жовтня російський безпілотник атакував комунальників у Краматорську. Внаслідок удару загинув водій трамвайно-тролейбусного управління.
Про це повідомили у Краматорській міськраді.
Внаслідок атаки по комунальній техніці загинув співробітник 1979 року народження. Чоловік працював водієм КП “Краматорське трамвайно-тролейбусне управління”.
“Людина, яка виконувала свою роботу, забезпечувала функціонування міста, стала черговою жертвою російської агресії.
Російські війська продовжують атакувати Краматорськ, не залишаючи в спокої навіть тих, хто щодня працює заради життєдіяльності громади. Удари по цивільній інфраструктурі та людях, які не беруть участі в бойових діях, є неприпустимими. Такі атаки мають отримати належну правову оцінку”, — написали у міськраді.
Нагадаємо, в автокатастрофі загинула начальниця одного з управлінь Донецької ОДА Юлія Скудар.