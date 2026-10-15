В автокатастрофі загинула начальниця одного з управлінь Донецької ОДА Юлія Скудар

Начальниця організаційного управління Донецької ОДА Юлія Скудар. Фото: Донецька ОДА

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В автокатастрофі загинула 38-річна начальниця організаційного управління Донецької обласної державної адміністрації Юлія Скудар. Під час відкритого вторгнення посадовиця продовжувала працювати у Краматорську.

Про це повідомили у Донецькій ОДА.

“Юлія Скудар була працелюбною, ввічливою та чуйною людиною. Багато років свого життя вона присвятила роботі в органах місцевого самоврядування. Завжди допомагала й підтримувала кожного, хто мав в цьому потребу.

Чуйна та любляча мама, світла людина з великим серцем — такою ми пам’ятатимемо її”, — зазначають колеги загиблої.

Під час відкритого вторгнення Росії посадовиця продовжувала працювати у Краматорську. Як зазначають в обласній адміністрації, для Юлії було важливо залишатися на Донеччині та працювати заради рідного міста й регіону.

До початку роботи в Донецькій ОДА Юлія Скудар тривалий час працювала у виконавчому комітеті Краматорської міської ради, уточнили у відомстві.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди не уточнюють.

Нагадаємо, 6 жовтня через російський удар FPV-дроном по Краматорську загинув патрульний поліціянт Артем Ковтун. Ще троє правоохоронців дістали поранень.