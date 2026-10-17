Окупанти 17 жовтня 2026 року вдарили КАБами по житлових багатоповерхівках Слов’янська: є один загиблий та 10 поранених

Наслідки удару КАБами російської армії по житлових будинках у Слов’янську, 17 жовтня 2026 року. Скриншот відео: Вадим Лях

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У ніч проти 17 жовтня 2026 року російська армія вдарила керованими авіабомбами ФАБ-250 вагою 250 кілограмів по спальному мікрорайону Слов’янська. Дві з них влучили у житлові багатоповерхівки. Відомо про одного загиблого та 10 поранених, але під завалами можуть бути ще люди.

Про наслідки удару повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Загалом авіабомби пошкодили вісім житлових будинків, але найбільших руйнувань зазнали два з них.

“На даний час відомо про одну загиблу людину і 10 поранених. Четверо з них госпіталізовані. Пошукові роботи ведуться.”, — додав Вадим Лях.

Нагадаємо, 16 жовтня 2026 року російські війська атакували цивільних у Краматорську. Протягом дня FPV-дрони неодноразово били по автомобілях, транспорту комунальних підприємств та поблизу житлової забудови. Двоє людей загинули та семеро дістали поранень.