Через обстріли Дружківка залишилась без газопостачання, фахівці більше не мають можливості ремонтувати мережі

У Дружківці через обстріли відключили газ, ілюстративне фото: Донецькоблгаз

1 червня газовики перекрили вхідну та вихідну засувки на ГРС Дружківки. Без газу залишились 17 368 абонентів. В Донецькоблгазі кажуть, що не можуть ремонтувати мережі через сильні обстріли, а начальник ВА закликає місцевих до евакуації.

Про відключення газопостачання повідомили в Донецькоблгазі.

“Таке рішення ухвалене у зв’язку з постійними щоденними обстрілами з боку російських окупаційних військ. Внаслідок чергових пошкоджень газових мереж наразі відсутня технічна можливість проводити аварійно-відновлювальні роботи та забезпечувати стабільне газопостачання”, — уточнили у Донецькоблгазі.

Без газу залишаються 17 368 абонентів:

Дружківка — 4151 (приватний сектор), 13 342 (державний сектор);

с. Кіндратівка — 2 абоненти приватного сектору;

с. Дружківське (Червонозоряне) — 15 абонентів приватного сектору.

“Фахівці АТ «Донецькоблгаз» спільно з Оператором ГТС України до останнього робили все можливе, аби уникнути вимушеного відключення міста та навколишніх населених пунктів.

Однак російські війська продовжують цілеспрямовано знищувати критичну інфраструктуру Донеччини, залишаючи мирних мешканців без світла, води та газопостачання”, — наголосили в компанії.

Коментуючи ситуацію з газопостачанням, начальник Дружківської МВА Андрій Панков закликав місцевих жителів до евакуації.

“Дякуємо кожному фахівцю газової служби за стійкість, мужність і відданість своїй справі. Ви зробили і продовжуєте робити надможливе для громади в умовах, де звичайна робота стає подвигом.

Звертаємося до мешканців, які ще залишаються у громаді: не зволікайте з евакуацією. Це вимушений, але необхідний крок задля вашої безпеки та збереження життя”, — написав Панков.

Очільник громади нагадав контакти штабу з евакуації Дружківської міської військової адміністрації:

(099) 227 23 87;

(050) 183 51 01.

Нагадаємо, Дружківка перебуває під постійними обстрілами росіян. 31 травня вони вбили місцевого жителя.

