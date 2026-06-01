Прифронтова Дружківка. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Протягом 31 травня російські військові завдали серії ударів по прифронтових Дружківці та Миколаївці, внаслідок чого обірвалося життя одного цивільного мешканця. Ще двоє людей через ці удари зазнали поранень.

Про це повідомляє “Суспільне. Донбас” із посиланням на речницю Донецької обласної прокуратури Анастасію Мєдвєдєву.

Так, о 04:30 росіяни обстріляли прифронтову Миколаївку, через що у приватному секторі поранень зазнав 42-річний мешканець. Його ушпиталили із багатоуламковим переломом та множинними осколковими пораненнями ніг.

О 14:15 в Донецькій обласній прокуратурі зафіксували російський удар FPV-дроном по Дружківці — внаслідок влучання поранений місцевий мешканець 58 років. Він зазнав травматичної ампутації пальців стопи.

Через 45 хвилин, о 15:00, росіяни вдарили по Дружківці ще одним FPV-дроном — через влучання безпілотника загинув 61-річний чоловік.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами воєнних злочинів ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України), уточнили в Донецькій обласній прокуратурі.

Нагадаємо, Церква Різдва Пресвятої Богородиці у селі Закітне Донецької області частково згоріла після атаки російського безпілотника. За даними українських військових, окупанти скинули на будівлю боєприпас із запалювальною сумішшю.