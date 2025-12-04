Підтримайте Вільне Радіо
За добу росіяни били по лінії фронту та житлових кварталах у Донецькій області не менш як 2017 разів, повідомляють у поліції. Серед цивільних жителів регіону через російські обстріли знову є втрати. У Костянтинівці загинули двоє місцевих жителів, а у Слов’янську за добу було найбільше поранених.
Міста Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ і Покровськ, а також селище Новодонецьке були під вогнем на Донеччині протягом 3 грудня, йдеться у зведенні від поліції.
У Костянтинівці 250-кілограмова авіабомба поцілила у п’ятиповерховий будинок — загинули двоє місцевих. Ще одна людина у місті зазнала поранень через розрив FPV-дрона.
По Слов’янську били дев’ять разів, з них сім — 250-кілограмовими авіабомбами. Поранень зазнали восьмеро мешканців, зокрема хлопець 13 років та дівчинка 7 років. Пошкоджені 12 багатоквартирних і 35 приватних будинків, чотири магазини, кафе, пошта, автошкола, адмінбудівля, АЗС, торговий павільйон, зоомагазин, господарська споруда, критична інфраструктура та шість цивільних авто.
Ще троє людей зазнали поранень у Краматорську, по місту росіяни били дронами. Постраждало нежитлове приміщення, а також критична інфраструктура.
У Новодонецькому через удар дроном “Герань-2” поранень зазнав 10-річний хлопчик.
Загалом за добу, уточнює поліція, руйнувань на Донеччині зазнав 71 цивільний об’єкт, з них 47 — житлові будинки.
У ДонОВА уточнили, що також влучання фіксували у Шаховому, Кучеровому Яру, Торецькому, Золотому Колодязі, Сіверську, Новобахметьєвому, Андріївці та Дружківці.
Нагадаємо, внаслідок російських атак по українській енергетичній інфраструктурі станом на ранок 4 грудня на Донеччині знеструмлені понад 60 тисяч споживачів. Це найбільший показник по всій Україні.