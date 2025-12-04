Наслідки обстрілів у Донецькій області за 3 грудня 2025 року. Фото: поліція Донецької області

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

За добу росіяни били по лінії фронту та житлових кварталах у Донецькій області не менш як 2017 разів, повідомляють у поліції. Серед цивільних жителів регіону через російські обстріли знову є втрати. У Костянтинівці загинули двоє місцевих жителів, а у Слов’янську за добу було найбільше поранених.

У Костянтинівці гинули люди, у Слов’янську й Новодонецькому є поранені діти

Міста Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ і Покровськ, а також селище Новодонецьке були під вогнем на Донеччині протягом 3 грудня, йдеться у зведенні від поліції.

У Костянтинівці 250-кілограмова авіабомба поцілила у п’ятиповерховий будинок — загинули двоє місцевих. Ще одна людина у місті зазнала поранень через розрив FPV-дрона.

По Слов’янську били дев’ять разів, з них сім — 250-кілограмовими авіабомбами. Поранень зазнали восьмеро мешканців, зокрема хлопець 13 років та дівчинка 7 років. Пошкоджені 12 багатоквартирних і 35 приватних будинків, чотири магазини, кафе, пошта, автошкола, адмінбудівля, АЗС, торговий павільйон, зоомагазин, господарська споруда, критична інфраструктура та шість цивільних авто.

Ще троє людей зазнали поранень у Краматорську, по місту росіяни били дронами. Постраждало нежитлове приміщення, а також критична інфраструктура.

У Новодонецькому через удар дроном “Герань-2” поранень зазнав 10-річний хлопчик.

Загалом за добу, уточнює поліція, руйнувань на Донеччині зазнав 71 цивільний об’єкт, з них 47 — житлові будинки.

У ДонОВА уточнили, що також влучання фіксували у Шаховому, Кучеровому Яру, Торецькому, Золотому Колодязі, Сіверську, Новобахметьєвому, Андріївці та Дружківці.

Росіяни штурмували всі напрямки фронту на Донеччині

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, армійці країни-агресорки здійснили 10 атак на Лиманському напрямку у районах Надії, Дерилового, Греківки, Новоєгорівки, Зарічного, Мирного, Торського та у бік Ставків;

на Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили десять наступальних дій загарбників поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки та Сіверська;

на Краматорському напрямку російські військові провели три атаки в районі Часового Яру;

на Костянтинівському напрямку російські сили атакували в районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Клебан-Бика, Русиного Яру, а також у напрямках Новопавлівки, Степанівки й Торського. Генштаб ЗСУ відзначив 29 атак;

45 штурмових дій на Покровському напрямку російські сили проводили у районах Нового Шахового, Червоного Лиману, Мирнограда, Новоекономічного, Никанорівки, Родинського, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопавлівки, Філії, а також у бік Софіївки, Білицького й Гришиного;

на Олександрівському напрямку армійці країни-агресорки здійснили 14 атак у районах Ялти, Соснівки, Вербового, Олександрограда, Рибного, Красногірського, Вишневого та Привільного.

Нагадаємо, внаслідок російських атак по українській енергетичній інфраструктурі станом на ранок 4 грудня на Донеччині знеструмлені понад 60 тисяч споживачів. Це найбільший показник по всій Україні.