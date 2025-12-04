Опора ЛЕП. Ілюстративне фото: Вільне радіо

Внаслідок російських атак по українській енергетичній інфраструктурі станом на ранок 4 грудня на Донеччині знеструмлені понад 60 тисяч споживачів. Це найбільший показник по всій Україні.

Про це повідомили в Міненерго.

“Внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру станом на ранок [4 грудня] знеструмлено понад 60 тисяч споживачів на Донеччині, понад 51 тисяча — в Одеській області, а також 1,6 тисячі споживачів на Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання”, — повідомили у Міністерстві енергетики України.

Там зазначили, що по всій країні протягом доби застосовують графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу. На Донеччині їх можна переглянути на сайті “ДТЕК Донецькі електромережі”.

“Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему”, — зазначили у Міненерго.

