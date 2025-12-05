Наслідки обстрілів у Донецькій області за 4 грудня 2025 року. Фото: поліція Донецької області

Під російськими атаками 4 грудня перебували не менш як 11 населених пунктів Донецької області, там поліція фіксувала російські влучання. Загалом по регіону війська країни-агресорки били 2440 разів, серед цивільних є поранені.

У Костянтинівці, Лимані, Слов’янську та біля Рай-Олександрівки є зазнали поранень семеро цивільних

Поліція фіксувала російські влучання за добу 4 грудня у містах Білицьке, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман і Слов’янськ, селищі Олександрівка, села Новобахметьєве, Осикове, Очеретине та Рай-Олександрівка.

По Костянтинівці росіяни запустили FPV-дрон — поранень зазнали двоє цивільних. Ще двоє людей поранені через обстріли Лимана.

У Слов’янську фіксують влучання трьох російських 250-кілограмових авіабомб та дрона “Молнія-2” — поранена одна цивільна людина, пошкоджені багатоквартирний та 29 приватних будинків, п’ять нежитлових приміщень та п’ять цивільних авто.

На околицях Рай-Олександрівки росіяни вдарили FPV-дроном по цивільному авто — поранені двоє людей.

У Краматорську, Дружківці та Новобахметьєвому фіксують руйнування через обстріли, однак обійшлося без поранених за 4 грудня:

Краматорськ атакували чотири безпілотники різного типу – пошкоджені багатоквартирний будинок, магазин, заклад освіти, адмінбудівлю, цивільне авто та критична інфраструктура;

по Дружківці били 11 разів, зокрема чотири — за допомогою авіабомб. Пошкоджені п’ять приватних будинків, цивільне авто та критична інфраструктура;

у Новобахметьєвому Олександрівської громади внаслідок влучання БпЛА “Герань-2” постраждала ферма.

За підрахунками поліції, за добу руйнувань на Донеччині зазнали 65 цивільних об’єктів, з них 36 — житлові будинки.

У ДонОВА уточнили, що під вогнем також були Криворіжжя, Андріївка та Сіверськ.

Бої тривали на всіх напрямках Донеччини

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові здійснили дев’ять атак поблизу Греківки, Дробишевого, Зарічного та Олександрівки;

на Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак окупантів у районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Федорівки та Сіверська;

на Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі Часового Яру;

на Костянтинівському напрямку російські сили здійснили 16 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Миколайпілля, Торського, а також у напрямку Берестка й Софіївки;

на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 52 штурмові дії загарбників у районах Шахового, Нового Шахового, Червоного Лиману, Мирнограда, Вільного, Новоекономічного, Дорожнього, Шевченка, Родинського, Новопавлівки, Покровська, Світлого, Котлиного, Удачного, Молодецького та Дачного;

на Олександрівському напрямку армійці країни-агресорки здійснили 19 атак у районах Зеленого Гаю, Ялти, Олександрограда, Соснівки, Степового, Вербового, Привільного, Вишневого, Павлівки, Красногірського та Рибного.

Нагадаємо, російська армія на Лиманському напрямку продовжує свої штурми та застосовує тактику інфільтрації у політичних цілях. У Третьому армійському корпусі, який веде оборонні дії на півночі Донеччини, ситуацію в самому Лимані називають стабільною, однак складною.