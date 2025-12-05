Підтримати
Через обстріли на Донеччині поранень зазнали семеро цивільних: як минуло 4 грудня в регіоні (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
Під російськими атаками 4 грудня перебували не менш як 11 населених пунктів Донецької області, там поліція фіксувала російські влучання. Загалом по регіону війська країни-агресорки били 2440 разів, серед цивільних є поранені.

 

У Костянтинівці, Лимані, Слов’янську та біля Рай-Олександрівки є зазнали поранень семеро цивільних

Поліція фіксувала російські влучання за добу 4 грудня у містах Білицьке, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман і Слов’янськ, селищі Олександрівка, села Новобахметьєве, Осикове, Очеретине та Рай-Олександрівка.

По Костянтинівці росіяни запустили FPV-дрон — поранень зазнали двоє цивільних. Ще двоє людей поранені через обстріли Лимана.

У Слов’янську фіксують влучання трьох російських 250-кілограмових авіабомб та дрона “Молнія-2” — поранена одна цивільна людина, пошкоджені багатоквартирний та 29 приватних будинків, п’ять нежитлових приміщень та п’ять цивільних авто.

На околицях Рай-Олександрівки росіяни вдарили FPV-дроном по цивільному авто — поранені двоє людей.

У Краматорську, Дружківці та Новобахметьєвому фіксують руйнування через обстріли, однак обійшлося без поранених за 4 грудня:

  • Краматорськ атакували чотири безпілотники різного типу – пошкоджені багатоквартирний будинок, магазин, заклад освіти, адмінбудівлю, цивільне авто та критична інфраструктура;
  • по Дружківці били 11 разів, зокрема чотири — за допомогою авіабомб. Пошкоджені п’ять приватних будинків, цивільне авто та критична інфраструктура;
  • у Новобахметьєвому Олександрівської громади внаслідок влучання БпЛА “Герань-2” постраждала ферма.

За підрахунками поліції, за добу руйнувань на Донеччині зазнали 65 цивільних об’єктів, з них 36 — житлові будинки.

У ДонОВА уточнили, що під вогнем також були Криворіжжя, Андріївка та Сіверськ.

Наслідки російських атак у Донецькій області 4 грудня 2025 року. Фото: Вільне Радіо
Наслідки обстрілів у Донецькій області за 4 грудня 2025 року. Фото: поліція Донецької області
Наслідки обстрілів у Донецькій області за 4 грудня 2025 року. Фото: поліція Донецької області

Бої тривали на всіх напрямках Донеччини

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові здійснили дев’ять атак поблизу Греківки, Дробишевого, Зарічного та Олександрівки;
  • на Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак окупантів у районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Федорівки та Сіверська;
  • на Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі Часового Яру;
  • на Костянтинівському напрямку російські сили здійснили 16 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Миколайпілля, Торського, а також у напрямку Берестка й Софіївки;
  • на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 52 штурмові дії загарбників у районах Шахового, Нового Шахового, Червоного Лиману, Мирнограда, Вільного, Новоекономічного, Дорожнього, Шевченка, Родинського, Новопавлівки, Покровська, Світлого, Котлиного, Удачного, Молодецького та Дачного;
  • на Олександрівському напрямку армійці країни-агресорки здійснили 19 атак у районах Зеленого Гаю, Ялти, Олександрограда, Соснівки, Степового, Вербового, Привільного, Вишневого, Павлівки, Красногірського та Рибного.

Нагадаємо, російська армія на Лиманському напрямку продовжує свої штурми та застосовує тактику інфільтрації у політичних цілях. У Третьому армійському корпусі, який веде оборонні дії на півночі Донеччини, ситуацію в самому Лимані називають стабільною, однак складною.

