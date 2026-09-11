 Де лінія фронту на Донеччині 11 вересня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ
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Через обстріли на Донеччині загинула людина, поранені ще 29, серед них — немовля: як минуло 10 вересня в регіоні (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
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Протягом 10 вересня поліція задокументувала 1 120 ударів з боку російських збройних сил по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Через атаки по цивільній інфраструктурі вкотре були жертви серед цивільного населення: одна людина загинула, ще 29 — зазнали поранень. Найбільше людей постраждали у прифронтовому Краматорську.

У Краматорську загинула людина, поранені немовля і ще 21 людина

Під вогнем, за даними поліції, перебували міста Краматорськ і Слов’янськ, селища Біленьке, Билбасівка, Малотаранівка, Новодонецьке й Олександрівка, села Голубівка, Золоті Пруди, Іверське, Новоселівка, Очеретине, Спасько-Михайлівка та Торець.

Краматорськ атакували 250-кілограмовими авіабомбами та дронами. Внаслідок атак, за уточненими даними, одна людина загинула, поранені ще 22. Серед поранених є восьмимісячне немовля. У місті пошкоджені 22 приватні та 17 багатоквартирних будинків, 12 цивільних автівок, гуртожиток, два заклади освіти та медзаклад.

На Слов’янськ росіяни спрямували дрони — там поранені двоє людей, пошкоджена приватна оселя та два цивільні авто.

На Біленьке російські військові скинули 250-кілограмову авіабомбу — поранені двоє мешканців. Руйнувань зазнали п’ять осель та магазин.

У Спасько-Михайлівці під час російських ударів також поранені двоє людей, постраждали два авто.

У Малотаранівці після влучання FPV-дрона поранена одна людина, постраждала оселя.

Олександрівку росіяни атакували дроном “Герань-2” — руйнувань зазнали два приватні будинки, адмінбудівля, нежитлові приміщення та цивільне авто.

У Новоселівці після удару дроном “Скальпель” пошкоджені три оселі. Після атаки Новодонецького зазнали руйнувань заклад освіти, адмінбудівля та нежитлове приміщення.

В Іверському пошкоджені два приватні будинки, у Золотих Прудах — цивільний автомобіль та нежитлове приміщення. По одному приватному будинку пошкоджені в Билбасівці, Очеретиному та Голубівці, уточнили в поліції.

Руйнувань загалом за добу зазнали 96 цивільних об’єктів, з них 57 житлових будинків.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що під вогнем також були Райгородок та Черкаське.

Кількість жертв російських атак у Донецькій області за 10 вересня 2026 року. Інфографіка: Вільне Радіо
Наслідки російських атак у Донецькій області за 10 вересня 2026 року. Фото: поліція Донеччини
Наслідки російських атак у Донецькій області за 10 вересня 2026 року. Фото: поліція Донеччини
Наслідки російських атак у Донецькій області за 10 вересня 2026 року. Фото: поліція Донеччини
Пошкоджений під'їзд багатоповерхівки, Краматорськ, 10 вересня
Краматорськ після ранкової атаки 10 вересня. Фото: Вільне Радіо
Уламки авіабомби ФАБ-250, Краматорськ, 10 вересня
Краматорськ після ранкової атаки 10 вересня. Фото: Вільне Радіо
Вибиті вікна житлового будинку, Краматорськ, 10 вересня
Краматорськ після ранкової атаки 10 вересня. Фото: Вільне Радіо

На Покровському напрямку відбулися 33 атаки

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку українські військові відбили дев’ять спроб російських військ просунутися в напрямку Нового Миру, Ольгівки, Лиману, а також поблизу Новоселівки, Ставків, Дробишевого та Діброви;
  • на Слов’янському напрямку російські війська здійснили три штурмові дії поблизу Озерного, Кривої Луки та у напрямку Рай-Олександрівки;
  • на Краматорському напрямку штурмів не фіксували;
  • на Костянтинівському напрямку армія РФ здійснила 17 атак. Російські військові штурмували поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Довгої Балки, Торецького та Вільного, а також намагалися просунутися у напрямку Новопавлівки, Миколайпілля та Кучерового Яру;
  • на Покровському напрямку російські війська здійснили 33 атаки, бої тривали поблизу Дорожнього, Білицького, Шевченка, Новоолександрівки, Удачного, Молодецького, Новопідгороднього, Новомиколаївки та Муравки, а також у напрямку Ганнівки, Світлого, Добропілля, Матяшевого й Сергіївки.

Нагадаємо, військові 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Святослава Хороброго евакуювали з поля бою двох поранених артилеристів за допомогою наземного роботизованого комплексу. Один із поранених під час руху відстрілювався від ворожих FPV-дронів, прикриваючи побратима.

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