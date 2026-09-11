Де лінія фронту на Донеччині 11 вересня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

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Протягом 10 вересня поліція задокументувала 1 120 ударів з боку російських збройних сил по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Через атаки по цивільній інфраструктурі вкотре були жертви серед цивільного населення: одна людина загинула, ще 29 — зазнали поранень. Найбільше людей постраждали у прифронтовому Краматорську.
Під вогнем, за даними поліції, перебували міста Краматорськ і Слов’янськ, селища Біленьке, Билбасівка, Малотаранівка, Новодонецьке й Олександрівка, села Голубівка, Золоті Пруди, Іверське, Новоселівка, Очеретине, Спасько-Михайлівка та Торець.
Краматорськ атакували 250-кілограмовими авіабомбами та дронами. Внаслідок атак, за уточненими даними, одна людина загинула, поранені ще 22. Серед поранених є восьмимісячне немовля. У місті пошкоджені 22 приватні та 17 багатоквартирних будинків, 12 цивільних автівок, гуртожиток, два заклади освіти та медзаклад.
На Слов’янськ росіяни спрямували дрони — там поранені двоє людей, пошкоджена приватна оселя та два цивільні авто.
На Біленьке російські військові скинули 250-кілограмову авіабомбу — поранені двоє мешканців. Руйнувань зазнали п’ять осель та магазин.
У Спасько-Михайлівці під час російських ударів також поранені двоє людей, постраждали два авто.
У Малотаранівці після влучання FPV-дрона поранена одна людина, постраждала оселя.
Олександрівку росіяни атакували дроном “Герань-2” — руйнувань зазнали два приватні будинки, адмінбудівля, нежитлові приміщення та цивільне авто.
У Новоселівці після удару дроном “Скальпель” пошкоджені три оселі. Після атаки Новодонецького зазнали руйнувань заклад освіти, адмінбудівля та нежитлове приміщення.
В Іверському пошкоджені два приватні будинки, у Золотих Прудах — цивільний автомобіль та нежитлове приміщення. По одному приватному будинку пошкоджені в Билбасівці, Очеретиному та Голубівці, уточнили в поліції.
Руйнувань загалом за добу зазнали 96 цивільних об’єктів, з них 57 житлових будинків.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що під вогнем також були Райгородок та Черкаське.
Нагадаємо, військові 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Святослава Хороброго евакуювали з поля бою двох поранених артилеристів за допомогою наземного роботизованого комплексу. Один із поранених під час руху відстрілювався від ворожих FPV-дронів, прикриваючи побратима.