Де лінія фронту на Донеччині 11 вересня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Краматорськ після ранкової атаки 10 вересня. Фото: Вільне Радіо

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Протягом 10 вересня поліція задокументувала 1 120 ударів з боку російських збройних сил по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Через атаки по цивільній інфраструктурі вкотре були жертви серед цивільного населення: одна людина загинула, ще 29 — зазнали поранень. Найбільше людей постраждали у прифронтовому Краматорську.

У Краматорську загинула людина, поранені немовля і ще 21 людина

Під вогнем, за даними поліції, перебували міста Краматорськ і Слов’янськ, селища Біленьке, Билбасівка, Малотаранівка, Новодонецьке й Олександрівка, села Голубівка, Золоті Пруди, Іверське, Новоселівка, Очеретине, Спасько-Михайлівка та Торець.

Краматорськ атакували 250-кілограмовими авіабомбами та дронами. Внаслідок атак, за уточненими даними, одна людина загинула, поранені ще 22. Серед поранених є восьмимісячне немовля. У місті пошкоджені 22 приватні та 17 багатоквартирних будинків, 12 цивільних автівок, гуртожиток, два заклади освіти та медзаклад.

На Слов’янськ росіяни спрямували дрони — там поранені двоє людей, пошкоджена приватна оселя та два цивільні авто.

На Біленьке російські військові скинули 250-кілограмову авіабомбу — поранені двоє мешканців. Руйнувань зазнали п’ять осель та магазин.

У Спасько-Михайлівці під час російських ударів також поранені двоє людей, постраждали два авто.

У Малотаранівці після влучання FPV-дрона поранена одна людина, постраждала оселя.

Олександрівку росіяни атакували дроном “Герань-2” — руйнувань зазнали два приватні будинки, адмінбудівля, нежитлові приміщення та цивільне авто.

У Новоселівці після удару дроном “Скальпель” пошкоджені три оселі. Після атаки Новодонецького зазнали руйнувань заклад освіти, адмінбудівля та нежитлове приміщення.

В Іверському пошкоджені два приватні будинки, у Золотих Прудах — цивільний автомобіль та нежитлове приміщення. По одному приватному будинку пошкоджені в Билбасівці, Очеретиному та Голубівці, уточнили в поліції.

Руйнувань загалом за добу зазнали 96 цивільних об’єктів, з них 57 житлових будинків.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що під вогнем також були Райгородок та Черкаське.

На Покровському напрямку відбулися 33 атаки

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку українські військові відбили дев’ять спроб російських військ просунутися в напрямку Нового Миру, Ольгівки, Лиману, а також поблизу Новоселівки, Ставків, Дробишевого та Діброви;

на Слов’янському напрямку російські війська здійснили три штурмові дії поблизу Озерного, Кривої Луки та у напрямку Рай-Олександрівки;

на Краматорському напрямку штурмів не фіксували;

на Костянтинівському напрямку армія РФ здійснила 17 атак. Російські військові штурмували поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Довгої Балки, Торецького та Вільного, а також намагалися просунутися у напрямку Новопавлівки, Миколайпілля та Кучерового Яру;

на Покровському напрямку російські війська здійснили 33 атаки, бої тривали поблизу Дорожнього, Білицького, Шевченка, Новоолександрівки, Удачного, Молодецького, Новопідгороднього, Новомиколаївки та Муравки, а також у напрямку Ганнівки, Світлого, Добропілля, Матяшевого й Сергіївки.

Нагадаємо, військові 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Святослава Хороброго евакуювали з поля бою двох поранених артилеристів за допомогою наземного роботизованого комплексу. Один із поранених під час руху відстрілювався від ворожих FPV-дронів, прикриваючи побратима.