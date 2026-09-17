Де лінія фронту на Донеччині 17 вересня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських атак у Донецькій області, 16 вересня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Ще 1 211 атак з боку російської армії поліція зафіксувала по підконтрольній частині Донецької області за добу 16 вересня. Влучання фіксували по лінії фронту та житловому сектору регіону, вони призвели до, зокрема, жертв серед цивільного населення. Загалом відомо про двох загиблих та п’ятьох поранених місцевих мешканців.

Загиблі були у Малотаранівці та поблизу Маяків

Як пише поліція, за добу під вогнем були вісім населених пунктів: міста Краматорськ і Слов’янськ, селища Біленьке й Малотаранівка, села Маяки, Очеретине, Петрівка Перша та Самійлівка.

Двічі за добу росіяни били по Малотаранівці — одна людина загинула, ще одна — поранена. Також у селищі пошкоджений приватний будинок. Внаслідок удару FPV-дроном по трасі поблизу Маяків Святогірської громади загинула ще одна цивільна людина.

По Слов’янську за добу російські військові били дев’ять разів, зокрема дронами та з РСЗВ “Смерч”. Там поранені двоє людей, є нові руйнування: пошкоджені шість осель, ресторан, приміщення логістичної компанії, АЗС, господарська споруда та п’ять авто.

По Біленькому, що поблизу Краматорська, били з РСЗВ “Ураган” та артилерії — поранені двоє цивільних, пошкоджені сім приватних будинків.

По Краматорську влучили чотирма 250-кілограмовими авіабомбами та дронами, у місті пошкоджені 16 приватних осель та автівка.

В Очеретиному та Петрівці Першій пошкоджені по одному приватному будинку, а у Самійлівці — два нежитлові приміщення.

Загалом за добу руйнувань на Донеччині, за даними поліції, зазнали 49 приватних об’єктів, з яких 32 — житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також під вогнем були за добу Карпівка, де пошкоджені вісім осель, та Шостаківка, де постраждали виробниче приміщення та три склади.

На Покровському та Костянтинівському напрямках було найбільше атак за добу

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку окупанти шість разів атакували в бік Шийківки й Лиману, а також у районах Новоєгорівки та Новоселівки, ЗСУ вдалося відбити ці атаки;

поблизу Кривої Луки на Слов’янському напрямку російські військові провели ще три штурми;

на Краматорському напрямку окупанти двічі атакували в районах Юрківки та Федорівки;

29 атак фіксували на Костянтинівському напрямку . Там загарбники штурмували в районах Костянтинівки, Іллінівки, Довгої Балки, Розкішного й Торецького, а також у напрямках Миколайпілля, Павлівки, Новогригорівки, Кучерового Яру та Вільного;

на Покровському напрямку українські військові зупинили 31 атаку. Російські сили атакували в районах Кучерового Яру, Вільного, Нового Шахового, Торецького, Ганнівки, Нового Донбасу, Дорожнього, Добропілля, Покровська, Сергіївки, Удачного та Молодецького.

Нагадаємо, на середину вересня 2026-го у зоні обовʼязкової евакуації на Донеччині залишаються близько 400 дітей. Перелік територій для примусового виїзду розширили, а разом із ним кількість неповнолітніх, яких мають звідти вивезти.