Поїзд. Ілюстративне фото: УЗ

Унаслідок російських обстрілів у частині регіонів України 24 жовтня знову ускладнився рух залізничного транспорту, зокрема на напрямку через Краматорськ. Поїзди цього дня курсують зміненими маршрутами та із затримками до двох годин.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

Так, 24 жовтня з об’їздом через Мерефу (місто на Харківщині) курсуватимуть поїзди №102 Херсон — Краматорськ, №104 Львів — Краматорськ та №712 Київ — Краматорськ. Їхня затримка може становити до двох годин.

Пасажирів поїзда №92/91 Краматорськ — Одеса вночі евакуювали автобусами. Зміни торкнулися й рейсу №103-104 Краматорськ — Львів.

“Змінив маршрут руху поїзд №103/104 Краматорськ — Львів. Попри затримку та обхідний шлях цим рейсом успішно проведена й планова цивільна евакуація з Лозової 19 маломобільних пасажирів, 2 котів та песика. Залізниця везе всіх”, — повідомили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, за словами українських військових, росіяни нищать Покровську агломерацію авіабомбами. Лише за 22 жовтня на цьому відтинку окупанти завдали 39 ударів тактичною авіацією, скинувши 156 авіабомб.