Покровська агломерація. Фото: DeepState

За словами українських військових, росіяни нищать Покровську агломерацію авіабомбами. Лише за 22 жовтня на цьому відтинку окупанти завдали 39 ударів тактичною авіацією, скинувши 156 авіабомб.

Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

За їхніми даними, вчора, 22 жовтня, у смузі відповідальності корпусу росіяни завдали тактичною авіацією рекордні 39 ударів, скинувши загалом 156 керованих авіабомб. Це – найвищий показник авіаударів у нашій смузі оборони з липня 2025 року.

КАБи війська країни-агресорки скидали переважно по півночі Покровська, району селища Гришине та міста Мирноград, а також — в районі лінії розмежування біля села Лисівка, додали у корпусі.

Загалом з початку жовтня росіяни атакували Покровську агломерацію тактичною авіацією 215 разів. Вони скинули загалом 860 КАБів — по 250 кг кожна авіабомба, уточнили у повідомленні.

“Тактична мета таких атак – зруйнувати нашу логістику. Стратегічна – разом із постійними спробами інфільтрації, тиску з флангів та з нарощенням кількості відкритих штурмів зламати оборону Покровська”, — написали захисники.

Нагадаємо, близько 1,2 тисячі людей досі залишаються в оточеному боями Покровську. Більшу частину доби вони залишаються у підвалах, адже на вулиці є високий ризик загинути від російських обстрілів. Уникнути гуманітарної кризи допомагають військові, як і з евакуацією.