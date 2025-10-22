Покровськ у жовтні 2025 року. Ілюстративне фото: Getty Images

Близько 1,2 тисячі людей досі залишаються в оточеному боями Покровську. Більшу частину доби вони залишаються у підвалах, адже на вулиці є високий ризик загинути від російських обстрілів. Уникнути гуманітарної кризи допомагають військові, як і з евакуацією.

Про це розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його даними, серед 1 200 жителів, які досі не наважуються покинути Покровськ, переважно люди літнього віку. Вони живуть у підвалах, інколи виходять набрати води. Війська країни-агресорки полюють на цивільних.

“Росіяни вбивають цивільне населення. Найскладніша ситуація там, лише завдяки ЗСУ вдається уникнути гуманітарної катастрофи. У Покровську працюють ще декілька свердловин, є технічна вода. Військові молодці, окрім того, що боронять, ще й допомагають з евакуацією людей”, — сказав посадовець.

За підрахунками влади Донеччини, нині у місті на 90% знищені будівлі, без урахування критичної інфраструктури. Росіяни “стирають з лиця землі Покровськ”, каже Філашкін.

Очільник ОВА уточнив, що виїхати з населеного пункту наразі складно, оскільки росіяни контролюють усі під’їзні шляхи до нього. Подекуди диверсійні групи окупантів заходять до міста, однак їх знищують Сили оборони.

Нагадаємо, нещодавно українські військові ліквідували російську диверсійну групу, яка проникла до центру Покровська та переховувалася у районі залізничного вокзалу. Військові стверджують, що росіяни встигли розстріляти кількох цивільних мешканців міста, кадри із ними раніше оприлюднив волонтер Денис Христов.

Також через радіоперехоплення ГУР зафіксували, як російський командир наказав розстрілювати цивільних, які намагаються покинути на околицях Покровська. Ймовірно, вони змогли ідентифікувати окупанта.