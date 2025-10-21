Перехоплення, у яких російський командир наказує розстрілювати цивільних поблизу Покровська. Фото: з відео ГУР

Через радіоперехоплення ГУР зафіксували, як російський командир наказав розстрілювати цивільних, які намагаються покинути на околицях Покровська. Ймовірно, вони змогли ідентифікувати окупанта.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.

За їхніми даними, наказ на страту цивільних віддав один із польових командирів 30 окремої мотострілецької бригади. Вона входить до складу 2-ї загальновійськової армії центрального військового округу Росії.

“Вести спостереження по дорозі, нікого не пропускай. Хто з цивільними великими сумками – одразу їб*шити”, – заявив російський командир.

Як стверджують розвідники, нині бригада окупаційних військ перебуває в околицях Покровська.

“Системні страти та катування військовополонених, вбивства цивільних осіб та позасудові страти своїх військовослужбовців вкотре доводять: воєнні злочини ― свідома та цілеспрямована політика держави-агресора Росії”, — написали у ГУР.

Нагадаємо, від початку жовтня російські військові посилили тиск на позиції Сил оборони України в районі Покровська, майже вдвічі збільшивши кількість штурмів. У перший тиждень місяця у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ росіяни провели 55 атак, а 13-19 жовтня — 97.