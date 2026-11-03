Де лінія фронту на Донеччині 3 листопада 2026 року: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських атак у Донецькій області 2 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Ще 1 714 влучань по лінії фронту та житловому сектору області зафіксували в поліції протягом доби 2 листопада. Не обійшлося без жертв серед цивільних: зокрема загиблі були в Дружківці, Краматорську, Біленькому та Слов’янську. Розповідаємо про наслідки російських атак за добу.

Щонайменше п’ять населених пунктів атакували за добу

Згідно зі зведенням від поліції, за добу під вогнем перебували міста Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, селища Біленьке та Ясна Поляна.

На Слов’янськ росіяни скинули дві 250-кілограмові авіабомби — загинула жінка, поранені ще шестеро людей. Пошкоджені дев’ять багатоквартирних будинків, медзаклад, магазин, відділення пошти та два авто.

Краматорськ атакували FPV-дрони — є загиблий, пошкоджені чотири цивільні авто.

У Дружківці через вибух дрона загинула одна людина.

У Біленькому FPV-дрони поцілили біля автомобіля “ДТЕК” — загинула людина, а також на приватне подвір’я — пошкоджені будинок і цивільне авто.

Загалом за добу, як пише поліція, зазнали руйнувань 23 цивільні об’єкти, з них 10 — житлові будинки.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін зазначив, що також під вогнем було Білозерське. На місто росіяни скинули дві керовані авіабомби, зруйнувавши два двоповерхові будинки та пошкодивши ще два, а також запустили по ньому дрон “Молнія” — він зруйнував приватний будинок.

На Покровському та Костянтинівському напрямках фронту було найбільше атак

на Лиманському напрямку , згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, українські військові відбили дев’ять атак російських сил у бік Нового, Колодязів, Лимана, Зарічного та Діброви;

на Слов’янському напрямку Сили оборони України зупинили спробу загарбників просунутися поблизу Ямполя;

на Краматорському напрямку російські військові штурмів не проводили;

21 атаку російських військових фіксували на Костянтинівському напрямку . Окупанти атакували поблизу Костянтинівки, а також у бік Дружківки, Новоселівки, Райського, Софіївки, Кучерового Яру та Вільного;

на Покровському напрямку загарбники провели 13 атак. Російські сили намагалися просунутися у бік Молодецького, Новопавлівки, Чернігівки, Світлого, Добропілля, Мирного та Сергіївки.

Нагадаємо, обласна влада Донеччини стверджує, що регіон готовий до опалювального сезону, однак для більш як 60% регіону тепло не подаватимуть на тлі посилених російських ударів. Натомість для місцевих розгорнуть “пункти незламності” та осередки обігріву, а ще роблять запаси твердого палива.