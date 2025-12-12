Підтримайте Вільне Радіо
Протягом 11 грудня 2025 року росіяни били по території Донецької області понад 2100 разів. Під вогнем опинилися щонайменше 11 населених пунктів регіону, у чотирьох із них були загиблі та поранені серед цивільних. Детальніше про ситуацію на Донеччині читайте у зведенні.
За даними поліції Донеччини, минулої доби війська РФ завдали ударів по містах Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ, селищах Билбасівка, Олександрівка, Шевченко, а також селах Іллінівка, Новоіверське, Знаменівка і Яцьківка.
На Дружківку окупанти скерували 11 дронів. Внаслідок атаки в місті загинула людина, а пошкоджень дістали два приватні будинки й дві господарчі споруди.
Іллінівку росіяни обстріляли зі ствольної артилерії. У селі повідомляють про одного загиблого й пошкодження приватного будинку.
На Костянтинівку війська країни-агресорки скинули авіабомбу “КАБ-250”, а також обстріляли місто зі ствольної артилерії. Через удари травм дістала цивільна людина.
У Новоіверському Новодонецької громади росіяни атакували безпілотниками підприємство. Внаслідок удару поранень дістали двоє цивільних. На місці влучань фіксують руйнування.
Крім того, 11 грудня окупанти атакували Краматорськ двома безпілотниками “Молнія-2”. Вони пошкодили два багатоквартирні будинки й два цивільних авто. Протягом доби місто атакували тричі.
У Слов’янську щонайменше чотири приватні будинки зазнали руйнувань внаслідок обстрілу з РСЗВ. За інформацією місцевої військової адміністрації, під вогнем опинилося селище Мирне на околиці міста. А пізніше Слов’янськ зазнав ще однієї атаки: тоді безпілотник “Герань-2” (більш відомий як Shahed) пошкодив адміністративні й технічні будівлі, а також їдальню.
В Олександрівці російський Shahed пошкодив об’єкт інфраструктури, а у Знаменівці Олександрівської громади — два приватні будинки й цивільне авто.
У Яцьківці Лиманської громади FPV-дрон на оптоволокні пошкодив цивільний автомобіль.
Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін також повідомляє про пошкодження двох будинків у Сіверську. Імовірно, місто опинилося під вогнем уже проти ночі.
За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом 11 грудня війська РФ атакували позиції українських військових на Донеччині щонайменше 110 разів. Свої дії окупанти сконцентрували на п’яти напрямках регіону — лише на одному, Краматорському, боєзіткнень не фіксували. Загалом ситуація на фронтах області наступна:
Раніше ми писали, що в останніх версіях мирного плану США пропонують створити на Донеччині та Луганщині демілітаризовану зону. Вони наполягають, що українські війська повинні відійти зі своїх позицій у цих регіонах, однак аналогічних дій від росіян не вимагають.