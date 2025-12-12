Наслідки російських атак у Донецькій області за 11 грудня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Протягом 11 грудня 2025 року росіяни били по території Донецької області понад 2100 разів. Під вогнем опинилися щонайменше 11 населених пунктів регіону, у чотирьох із них були загиблі та поранені серед цивільних. Детальніше про ситуацію на Донеччині читайте у зведенні.

У Дружківці й Іллінівці загинули люди

За даними поліції Донеччини, минулої доби війська РФ завдали ударів по містах Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ, селищах Билбасівка, Олександрівка, Шевченко, а також селах Іллінівка, Новоіверське, Знаменівка і Яцьківка.

На Дружківку окупанти скерували 11 дронів. Внаслідок атаки в місті загинула людина, а пошкоджень дістали два приватні будинки й дві господарчі споруди.

Іллінівку росіяни обстріляли зі ствольної артилерії. У селі повідомляють про одного загиблого й пошкодження приватного будинку.

На Костянтинівку війська країни-агресорки скинули авіабомбу “КАБ-250”, а також обстріляли місто зі ствольної артилерії. Через удари травм дістала цивільна людина.

У Новоіверському Новодонецької громади росіяни атакували безпілотниками підприємство. Внаслідок удару поранень дістали двоє цивільних. На місці влучань фіксують руйнування.

Наслідки російських атак у Донецькій області за 11 грудня 2025 року. Інфографіка: Вільне Радіо

Наслідки російських атак у Донецькій області за 11 грудня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Крім того, 11 грудня окупанти атакували Краматорськ двома безпілотниками “Молнія-2”. Вони пошкодили два багатоквартирні будинки й два цивільних авто. Протягом доби місто атакували тричі.

У Слов’янську щонайменше чотири приватні будинки зазнали руйнувань внаслідок обстрілу з РСЗВ. За інформацією місцевої військової адміністрації, під вогнем опинилося селище Мирне на околиці міста. А пізніше Слов’янськ зазнав ще однієї атаки: тоді безпілотник “Герань-2” (більш відомий як Shahed) пошкодив адміністративні й технічні будівлі, а також їдальню.

Наслідки російських ударів по Краматорську за 11 грудня 2025 року. Фото: Краматорська міська рада

Наслідки російських ударів по Слов'янську за 11 грудня 2025 року. Фото: пресслужба Слов'янської МВА

В Олександрівці російський Shahed пошкодив об’єкт інфраструктури, а у Знаменівці Олександрівської громади — два приватні будинки й цивільне авто.

У Яцьківці Лиманської громади FPV-дрон на оптоволокні пошкодив цивільний автомобіль.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін також повідомляє про пошкодження двох будинків у Сіверську. Імовірно, місто опинилося під вогнем уже проти ночі.

Наслідки російських атак у Донецькій області за 11 грудня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Минулої доби росіяни не наступали на Краматорському напрямку, але йшли в атаку на інших відтинках

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом 11 грудня війська РФ атакували позиції українських військових на Донеччині щонайменше 110 разів. Свої дії окупанти сконцентрували на п’яти напрямках регіону — лише на одному, Краматорському, боєзіткнень не фіксували. Загалом ситуація на фронтах області наступна:

на Покровському напрямку зафіксували найбільше атак. Там українські військові зупинили 49 наступальних дій росіян у районах Шахового, Родинського, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Молодецького, самого Покровська й у бік Новопавлівки на Дніпропетровщині;

на Олександрівському напрямку захисники відбили 26 атак поблизу Зеленого Гаю й Привільного, а також Соснівки, Січневого, Вербового, Привілля й Вишневого на Дніпропетровщині й Красногірського й Рибного на Запоріжжі;

на Костянтинівському напрямку окупанти 18 разів атакували позиції ЗСУ в районах Щербинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Іванопілля, Яблунівки, Русиного Яру, самої Костянтинівки й у бік Софіївки;

на Лиманському напрямку росіяни 11 разів намагалися просунутися в районах Новоєгорівки, Дерилового, Колодязів, Зарічного, а також Греківки й у бік Кармазинівки на Луганщині;

на Слов’янському напрямку війська РФ провели шість атак у районах Дронівки, Серебрянки й Переїзного;

на Краматорському напрямку минулої доби боїв не фіксували.

Раніше ми писали, що в останніх версіях мирного плану США пропонують створити на Донеччині та Луганщині демілітаризовану зону. Вони наполягають, що українські війська повинні відійти зі своїх позицій у цих регіонах, однак аналогічних дій від росіян не вимагають.