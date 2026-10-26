Де лінія фронту на Донеччині 26 жовтня: зведення від ОВА, ЗСУ та поліції

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Протягом доби російські загарбники били по підконтрольній частині Донецької області не менш як 1 907 разів, ціливши по лінії фронту та житлових кварталах регіону. У Краматорську загинула одна людина, а загалом у регіоні — поранені щонайменше 10 цивільних. Водночас на фронті триває оборонна операція на тлі російського наступу.
Під вогнем, за даними поліції, перебували міста Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, селища Донецьке та Олександрівка, села Дмитро-Дар’ївка, Долина, Михайлівка, Надія, Очеретине та Сергіївка.
Краматорськ росіяни атакували дронами та шістьма 250-кілограмовими авіабомбами — загинула одна людина, ще троє поранені. Пошкоджені шість багатоквартирних і 19 приватних будинків, храм, три авто “швидкої допомоги” та шість одиниць цивільного автотранспорту.
У Слов’янську поліція фіксувала 18 влучань, переважно дронами. Поранені четверо людей, зазнали руйнувань один багатоквартирний і вісім приватних будинків, гараж, СТО, комунальне підприємство, три тролейбуси, два автобуси, автомобіль ДСНС та дев’ять цивільних авто.
Одна людина зазнала поранень у Донецькому (селище Миколаївської громади), там пошкоджений приватний будинок.
Росіяни били FPV-дронами по цивільних на дорогах: поранені одна людина в Дмитро-Дар’ївці та одна в Сергіївці, пошкоджені автомобілі.
В Олександрівці постраждало авто “швидкої допомоги”, у Михайлівці — п’ять приватних будинків і заклад освіти, в Очеретиному та Надії — по одній приватній оселі.
Додатково правоохоронці зазначили, що за добу, за їхніми підрахунками, на Донеччині зазнали руйнувань 79 цивільних об’єктів. З них 43 — житлові будинки.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також під вогнем було Мирове Білозерської громади, де три оселі внаслідок атак зруйновані, ще три — пошкоджені. Влучання відбулися від ранку 25 по ранок 26 жовтня.
Нагадаємо, російські війська перекидають техніку та підкріплення дорогою з окупованого Селидового в напрямку Покровська. Цей маршрут став одним із ключових для логістики окупантів на ділянці фронту. Українські захисники відстежують переміщення росіян та завдають ударів по їхній техніці. Водночас армія РФ продовжує спроби просуватися малими піхотними групами, зокрема під прикриттям туману.