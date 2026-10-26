Де лінія фронту на Донеччині 26 жовтня: зведення від ОВА, ЗСУ та поліції

Наслідки російських ударів по Донецькій області, 25 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Протягом доби російські загарбники били по підконтрольній частині Донецької області не менш як 1 907 разів, ціливши по лінії фронту та житлових кварталах регіону. У Краматорську загинула одна людина, а загалом у регіоні — поранені щонайменше 10 цивільних. Водночас на фронті триває оборонна операція на тлі російського наступу.

Загарбники били щонайменше по 11 населених пунктах Донецької області

Під вогнем, за даними поліції, перебували міста Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, селища Донецьке та Олександрівка, села Дмитро-Дар’ївка, Долина, Михайлівка, Надія, Очеретине та Сергіївка.

Краматорськ росіяни атакували дронами та шістьма 250-кілограмовими авіабомбами — загинула одна людина, ще троє поранені. Пошкоджені шість багатоквартирних і 19 приватних будинків, храм, три авто “швидкої допомоги” та шість одиниць цивільного автотранспорту.

У Слов’янську поліція фіксувала 18 влучань, переважно дронами. Поранені четверо людей, зазнали руйнувань один багатоквартирний і вісім приватних будинків, гараж, СТО, комунальне підприємство, три тролейбуси, два автобуси, автомобіль ДСНС та дев’ять цивільних авто.

Одна людина зазнала поранень у Донецькому (селище Миколаївської громади), там пошкоджений приватний будинок.

Росіяни били FPV-дронами по цивільних на дорогах: поранені одна людина в Дмитро-Дар’ївці та одна в Сергіївці, пошкоджені автомобілі.

В Олександрівці постраждало авто “швидкої допомоги”, у Михайлівці — п’ять приватних будинків і заклад освіти, в Очеретиному та Надії — по одній приватній оселі.

Додатково правоохоронці зазначили, що за добу, за їхніми підрахунками, на Донеччині зазнали руйнувань 79 цивільних об’єктів. З них 43 — житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також під вогнем було Мирове Білозерської громади, де три оселі внаслідок атак зруйновані, ще три — пошкоджені. Влучання відбулися від ранку 25 по ранок 26 жовтня.

Найбільше атак за добу було на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку українські військові відбили вісім атак у районах Степового, Зеленої Долини, Колодязів, Ставків, Лимана та Зарічного;

на Слов’янському напрямку російські військові не проводили активних наступальних дій;

у районі Малинівки на Краматорському напрямку українські військові відбили одну атаку окупантів;

на Костянтинівському напрямку фіксували 12 атак. Окупанти штурмували позиції в районах Райського, Миколайпілля, Довгої Балки, Костянтинівки, Олексієво-Дружківки та Новоселівки;

на Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 36 атак. Російські військові атакували в районах Сергіївки та Молодецького, а також проводили штурми в напрямках Надії, Новопавлівки, Софіївки, Вільного, Кучерового Яру, Ганнівки, Нового Донбасу, Чернігівки, Красноподілля та Гулівого.

Нагадаємо, російські війська перекидають техніку та підкріплення дорогою з окупованого Селидового в напрямку Покровська. Цей маршрут став одним із ключових для логістики окупантів на ділянці фронту. Українські захисники відстежують переміщення росіян та завдають ударів по їхній техніці. Водночас армія РФ продовжує спроби просуватися малими піхотними групами, зокрема під прикриттям туману.