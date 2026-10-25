Росіяни перекидають підкріплення до Покровська та намагаються просуватися під прикриттям туману, — військовий 7-го копусу ДШВ

Траса із Селидового до Покровська. Скриншот з DeepStateMap

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Російські війська перекидають техніку та підкріплення дорогою з окупованого Селидового в напрямку Покровська. Цей маршрут став одним із ключових для логістики окупантів на ділянці фронту. Українські захисники відстежують переміщення росіян та завдають ударів по їхній техніці. Водночас армія РФ продовжує спроби просуватися малими піхотними групами, зокрема під прикриттям туману.

Про це в ефірі “Суспільне Студія” розповів начальник відділення безпілотних систем 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7-го корпусу ДШВ на позивний Хасан.

За словами військового, росіяни намагаються проникати в тил українських позицій невеликими групами піхоти. Під час таких атак їх підтримують артилерія, безпілотники та інші засоби ураження. Втім, заявлених результатів окупантам досягти не вдається, стверджує боєць.

Для поповнення втрат та підвезення техніки російська армія активно використовує дорогу між Селидовим і Покровськом. За словами військового, саме цей маршрут перебуває під особливою увагою українських підрозділів, які намагаються перешкодити постачанню окупантів.

“Основний напрямок нашої уваги — це логістика Покровськ — Селидове. Основна траса, по якій заходить вся техніка їхня. Контролюємо суміжно із корпусом, якому підпорядковуємося зараз, силами СБС також. Стараємося по максимуму наносити ураження, розвідувати та не давати можливості завести додаткові засоби, які будуть проти нас грати”, — пояснює військовий.

Окрім перекидання підкріплень, росіяни продовжують шукати можливості для просування піхоти. Для цього, зокрема, використовують погану видимість під час ранкових туманів.

Однак, за словами Хасана, із настанням осені приховувати переміщення стає складніше через опале листя. Українські військові продовжують виявляти російські групи навіть за несприятливої погоди.

“На руку їм — тумани часті. Але якщо вони й хотіли щось зробити, то вони вже це втратили, бо листя опадає і вже сховатися нема куди. Цей проміжок, поки туман вранці ще, можна просунутися, але знову ж таки — ми їх знаємо, чуємо, бачимо. Якщо вони кудись і доберуться, то це не надовго. Вони будуть виявлені і знищені”, — додає боєць.

За оцінкою військового, попри постійні спроби штурмів і перекидання нових сил, суттєвих успіхів на цій ділянці фронту російська армія наразі не має.

Нагадаємо, що у смузі відповідальності Третього армійського корпусу росіяни перейшли до оборони. Плани загарбників оточити Краматорськ і Словʼянськ зірвалися.

