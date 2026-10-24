Плани росіян оточити Краматорськ і Словʼянськ зірвані, — Третій армійський корпус

Ілюстративне фото: Третій армійський корпус

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За словами українських військових, у смузі відповідальності Третього армійського корпусу росіяни перейшли до оборони. Плани загарбників оточити Краматорськ і Словʼянськ зірвалися.

Про це у своєму телеграм-каналі написав заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

“Можна констатувати, що на даний момент плани росіян з охопленню Краматорська та Словʼянська повністю зірвані”, — зазначив офіцер.

За словами Жоріна, окупанти розраховували затиснути обидва міста в так звані кліщі, а згодом вибити звідти Сили оборони.

“В ході операції «Вівальді» ми просто знищили одну з таких клешень. Як наслідок, не лише зупинили просування противника, а й відкинули його”, — розповів він.

Тепер армія країни-агресорки намагається стабілізувати ситуацію та закріпитися на рубежах, які ще утримує у смузі корпусу.

“Очевидно, [Сили оборони] завдали їм серйозного морального удару, який можемо спостерігати в істериках різних «z-блогерів»”, — додав Максим Жорін.

Нагадаємо, раніше речник 66 окремої механізованої бригади, яка брала участь в операції “Вівальді”, повідомляв, що росіяни перекидають на Лиманський напрямок додаткові сили. Так вони намагаються завадити українським підрозділам закріпитися на звільнених ділянках.