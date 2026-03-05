Фото: Ліси України

“Дерева уражені хворобами та потребують санітарної рубки” — через такий висновок у документах у лісах Слов’янського лісгоспу зрубали понад тисячу дерев. За даними слідства, громади втратила на цьому близько 15 мільйонів гривень. Посадовицю державного підприємства “Харківлісозахист”, яка написала неправдиві висновки, покарали умовним терміном та штрафом.

Про обставини справи йдеться у вироку Харківського районного суду Харківської області.

Згідно з матеріалами справи, восени 2024 року посадовиця підготувала кілька актів лісопатологічних обстежень для Слов’янського лісгоспу. У них вона зазначила, що частина дерев нібито заражена хворобами і потребує санітарної рубки.

Насправді ж таких обстежень вона не проводила. Документи жінка склала вдома, а потім передала їх представникам лісгоспу.

Після цього підприємство отримало лісорубні квитки та почало вирубку дерев у кількох лісництвах. Найбільше дерев зрізали в Олександрівському лісництві — 715. У Маяцькому зрубали ще 275 дерев, у Катеринівському — 265, а в Краматорському — 65.

Серед зрубаних дерев були дуби, ясени, клени, берести та груші.

За підрахунками слідства, загальні збитки довкіллю та громадам Донеччини перевищили 14,6 мільйона гривень. Йдеться про втрати Олександрівської, Святогірської, Дружківської та Краматорської громад.

Під час розслідування обвинувачена уклала угоду з прокурором та повністю визнала провину.

Суд призначив їй два роки позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з випробувальним строком на один рік. Також жінці заборонили протягом року обіймати відповідну посаду та призначили штраф у 4250 гривень.

У матеріалах справи зазначається, що до незаконних рубок могли бути причетні й інші посадовці. Щодо них триває окреме розслідування.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.

Раніше ми писали, що у Краматорську затримали лісника, який нібито продавав “дозволи” на незаконну порубку дерев.