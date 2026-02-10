У Краматорську затримали лісника, який нібито продавав “дозволи” на незаконну порубку дерев: деталі справи

Працівника ДП "Ліси України" підозрюють у видачі "дозволів" на незаконну порубку в Краматорському лісництві. Фото: надане ДБР

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Працівник держпідприємства “Ліси України” нібито продавав “дозволи” на незаконну поробку дерев у Краматорському лісництві. Як стверджують слідчі, чоловіка затримали під час отримання 100 тисяч гривень неправомірної вигоди. Йому обрали запобіжний захід.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру майстру Краматорського лісництва. За даними слідчих, він брав гроші за сприяння в незаконній заготівлі деревини.

Так, в одному із задокументованих епізодів посадовець — у грудні 2025 року — відмовив місцевому жителю в законному придбанні дров для опалення. Натомість запропонував “інший варіант” — самовільно заготовити суху деревину на території регіонального ландшафтного парку “Краматорський”. За це, кажуть у ДБР, майстер лісу вимагав по 10 тисяч гривень за кожен день порубки.

Після отримання перших 50 тисяч гривень підозрюваний начебто запропонував збільшити обсяги заготівлі та підвищив оплату до 20 тисяч гривень на день. У лютому 2026 року правоохоронці затримали посадовця під час, як стверджують, отримання 100 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Як уточнили Вільному Радіо у пресслужбі територіального управління ДБР, ліснику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави — майже мільйон гривень. Посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, слідчі перевіряють інформацію про інші можливі випадки отримання грошей від різних людей за аналогічною “схемою”.

Нагадаємо, Олексій Приходько, який очолював Лиманський лісгосп до ліквідації, нібито переплатив на закупівлі деревини 1,6 мільйона гривень бюджетних коштів. Тепер його підозрюють у зловживанні службовим становищем — ексдиректор це заперечує.