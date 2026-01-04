Покровськ. Ілюстративне фото: Getty Images

Російські війська користуються складними погодними умовами, аби нарощувати інтенсивність атак на Покровському напрямку. Якщо восени тут фіксували до 30 штурмів на тиждень, то нині їхня кількість зросла майже вдвічі.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомив т.в.о. начальника відділення комунікацій 46 окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Кондратюк.

За його словами, через морози, тумани та погіршення видимості окупанти активізували спроби штурмів і тепер здійснюють по 40–45 атак щотижня. Для порівняння, восени російські війська проводили від 17 до 30 штурмів на тиждень.

Кондратюк також нагадав, що в середині грудня, скориставшись туманом, російські війська провели найбільший механізований штурм у зоні відповідальності 46 бригади за минулий рік.

“Росіяни використали 10 одиниць важкої техніки, половину з них ми знищили. Це також був наш денний рекорд з кількості знищеного особового складу противника: 49 окупантів і ще 5 поранено”, — розповів Сергій Кондратюк.

