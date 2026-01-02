Українські військові б'ють по техніці Росіян у районі Покровська

Сили оборони України на Покровському напрямку атакували скупчення російської військової техніки, яку загарбники збиралися використати для подальших штурмів північної частини Покровська, а також атак на селище Гришине.

Про це повідомили у пресслужбі 7 армійського корпусу ДШВ ЗСУ.

Під удар потрапили понад 30 одиниць легкої техніки, зокрема мотоциклів, багі та авто. Їх росіяни намагалися перекинути до місця зосередження, користуючись логістичним шляхом між селищем Шевченко та Покровськом.

Частину техніки вдалося уразити на марші за допомогою системи HIMARS, а решту техніки виявили та атакували уже в Покровську, у південно-східній частині міста, коли росіяни намагалися заховати транспорт.

“За наявною інформацією, діяла 76 десантно-штурмова дивізія РФ. Мета противника – наростити подальший тиск на північні околиці Покровська, а у подальшому – здійснити штурм Гришиного”, — пояснили у 7 армійському корпусі ДШВ.

Нагадаємо, російські війська контролюють приблизно половину Покровська, однак не мають змоги вільно просуватися в місті, оскільки підступи до нього перебувають під контролем українських сил. Останні не покидають своїх позицій у Покровську, адже відступ для них означав би початок бойових дій та руйнування в інших населених пунктах.